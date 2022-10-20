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الإمارات

الإمارات تُشارك في اجتماع وزراء البيئة العرب بالقاهرة

عيسى الهاشمي خلال الاجتماع (تصوير: سعيد عبدالحميد)
21 أكتوبر 2022 01:53

أحمد شعبان (القاهرة)

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شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، في اجتماعات الدورة العادية الـ33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة المملكة المغربية، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وبمشاركة عدد من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال شؤون البيئة.
ومثل وفد الدولة المهندس عيسى الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة ووكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الخضراء والتغير المناخي بالوكالة، وفاطمة الحمادي، رئيس قسم إدارة جودة الهواء.
وأكد الهاشمي، أن التحديات البيئية باتت التهديدات الأكثر خطورة على مستقبل البشرية، مشيراً إلى تقرير المخاطر العالمي الذي جاء فيه أن تغير المناخ، وتفاقم حدة التلوث وانتشار الآفات، وفقد التنوع البيولوجي، وتدهور التربة، وفقد الثروات الطبيعية، ضمن قائمة أهم 10 مخاطر تواجه استدامة كوكب الأرض، مؤكداً أن هذا الأمر يستدعي تعزيز وتسريع وتيرة التعاون والتنسيق لضمان تنمية متوازنة ومستدامة. 
وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة أدركت أهمية العمل البيئي والمناخي مبكراً، حيث وضعت تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كأولوية استراتيجية لها.
وأضاف: «عملت دولة الإمارات على خلق منظومة تنموية متوازنة ذات أثر بيئي منخفض عبر اعتماد العديد من الاستراتيجيات التي ساهمت في استحواذها على المركز الأول عالمياً في 8 مؤشرات بيئية، وركزت الدولة على أهمية شراكة القطاع الخاص في هذه المنظومة عبر العديد من المبادرات من أهمها (الحوار الوطني حول الطموح المناخي)».
ولفت إلى أن استضافة المنطقة العربية خلال العامين الجاري والمقبل، للحدث الأهم عالمياً في مجال العمل البيئي والمناخي، والمتمثل في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي COP27 في مصر، والدورة الثامنة والعشرين في دولة الإمارات، تمثل فرصة سانحة للاطلاع على أحدث التوجهات والحلول الابتكارية للتحديات البيئية.

الإمارات
اجتماع وزراء البيئة العرب
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