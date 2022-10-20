راشد بن سعود المعلا يصدر قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء جامعة أم القيوين

أم القيوين (وام)

أصدر سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، رئيس مجلس أمناء جامعة أم القيوين، قراراً بشأن تشكيل مجلس أمناء الجامعة، ويضم المجلس في عضويته كلاً من الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين نائباً لرئيس المجلس، والدكتور محمد سيف التلاي، مدير عام دائرة الرقابة المالية بأم القيوين، وحميد راشد الشامسي، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين، والدكتورة سميرة عبداللطيف الزرعوني، وعمر زياد كلداري، والدكتور جلال حاتم مدير الجامعة.

وأعرب سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا عن ثقته في مجلس الأمناء الجديد، وبما يضمه من شخصيات بارزة سيكون لها أكبر الأثر في ترسيخ مكانة جامعة أم القيوين في المجتمع البحثي والأكاديمي.