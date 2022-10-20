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الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «بازاراً» خيرياً

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «بازاراً» خيرياً
21 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (وام)

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نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية في أبوظبي بازاراً خيرياً بهدف دعم المشاريع الوطنية والإنسانية، بمشاركة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومجموعة الصحراء لأصحاب الهمم، وحكايات للكتب والقرطاسية، وتضمن البازار الخيري الذي استمر يومين مشغولات يدوية ومأكولات تراثية وغيرها. وقال فرحان المرزوقي، مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف والمكتبة الوطنية، إن هذا النشاط المجتمعي والإنساني فرصة للتواصل مع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن البازار تظاهرة مجتمعية ذات رسالة سامية تعزز السعادة في نفوس الموظفين والثقة لدى المشاركين في تسويق منتجاتهم، ولاسيما أصحاب الهمم، ويكشف عن مواهبهم وإبداعاتهم، ويتيح للزوار الفرصة للاطلاع على المنتجات التراثية واقتنائها.

أبوظبي
الإمارات
الأرشيف والمكتبة الوطنية
مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية
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