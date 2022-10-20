غباش يبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع «التعاون الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي يزور البلاد حالياً. حضر اللقاء كل من عدنان حمد وجميلة المهيري وسمية السويدي وعفراء العليلي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.في بداية اللقاء، أكد معالي صقر غباش أهمية تعزيز العلاقات بين المجلس الوطني الاتحادي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمساهمة في تطوير العمل البرلماني على مستوى البرلمانات الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مع تطوير آليات التنسيق البرلماني الإسلامي بين هذه الدول في المحافل البرلمانية الدولية.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات تعد نموذجاً متميزاً في التعايش والتسامح والسلام، وتأتي خطوة التوقيع على الاتفاق الإبراهيمي ووثيقة الأخوة الإنسانية تأكيداً على دورها البارز الذي تقوم به الدولة من أجل ترسيخ قيم التسامح والتعايش، لتظل موطناً للأخوّة الإنسانية وتحقيق السلام لسكانها ولسكان العالم أجمع.

فيما قدم أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً حول أنشطة الاتحاد وبرامجه المستقبلية، وأيضاً التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر القادم في الجمهورية الجزائرية.