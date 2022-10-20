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إطلاق برنامج «أنجال زِ» لدعم وتمكين الشركات الناشئة

تعاون كبير بين الهيئة والبرنامج (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار، فتح باب تقديم الطلبات لدورة هذا العام من برنامج «أنجال زِ» لدعم الشركات الناشئة، والتي ستجمع عدداً من الشركات الناشئة المختارة في رحلة مصممة خصيصاً لها تحت إشراف وتوجيه كوكبة من قادة القطاع، إلى جانب تقديم منح تصل قيمتها إلى 620 ألف درهم من خلال مكتب أبوظبي للاستثمار لتمكين هذه الشركات من تقديم خدماتها في أبوظبي.
وتم إطلاق برنامج هذا العام بالتعاون مع الشبكة العالمية الشهيرة «تيك ستارز» التي تستهدف دعم روّاد الأعمال ومساعدتهم في مسيرة النجاح. ويهدف البرنامج إلى تمكين ودعم الشركات الناشئة لتطوير تكنولوجيا مبتكرة في أبوظبي لمواجهة التحديات التي تواجه الأجيال القادمة، حيث يعتبر برنامج «أنجال زِ» أحد برامج مسرّعات الأعمال القليلة في العالم الذي يركز على مواجهة التحديات المتعلقة بتنمية الطفولة المبكرة من خلال الابتكار.
وسيعمل البرنامج على تمكين الشركات الناشئة العالمية في المراحل الأولية ومراحل النمو لتقديم خدماتها التي تعالج التحديات الحرجة المرتبطة بتنمية الطفولة المبكرة، من مرحلة الحمل وصولاً إلى عمر الثامنة. 
وستستفيد نحو 20 شركة ناشئة من الدروس التدريبية الأساسية والتوجيه المؤثر عبر برنامج افتراضي (من 16 يناير حتى 10 فبراير 2023). 

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة
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