«خليفة التربوية» و«أبوظبي للطفولة المبكرة» تبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، آفاق التعاون المشترك بين الجانبين والبرامج والمبادرات التي يمكن التنسيق والتعاون فيها بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة بشأن رعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على الإبداع والريادة والابتكار في المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال سناء سهيل، مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وفد الأمانة العامة للجائزة برئاسة أمل العفيفي، أمين عام جائزة خليفة التربوية.

وفي بداية اللقاء، ثمنت سناء سهيل جهود الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في رفع مستوى مشاركة البحوث والدراسات في دعم وتطوير قطاع تعليم مبكر نوعي قائم على الأدلة العلمية.

واستعرضت سناء سهيل أمام الوفد استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035 ومستهدفاتها، والبرامج الاستراتيجية التي تتضمنها.

وأشادت أمل العفيفي بالدور الرائد لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن جائزة خليفة التربوية طرحت ولأول مرة مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، بهدف إثراء ثقافة التميز والإبداع، وتشجيع الأبحاث والدراسات.