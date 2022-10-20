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الإمارات

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تناقش «الحياد المناخي»

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تناقش «الحياد المناخي»
21 أكتوبر 2022 01:53

دبي (الاتحاد)

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ناقشت مجموعة عمل الإمارات للبيئة في جلستها الحوارية الخامسة لعام 2022 موضوع آلية تحقيق أهداف «الحياد المناخي»، أمس تحت عنوان «تحقيق الحياد المناخي: تسليط الضوء على الامتدادات العمرانية»، وعقدت الجلسة بالتعاون مع الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وبدعم من مجلس صناعات الطاقة النظيفة ومجلس الإمارات للأبنية الخضراء ومجلس الأعمال السويسري وبرعاية شركة كيو.
وقالت حبيبة المرعشي، عضو مؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة في المجلس: «وفقاً لتقرير المجلس العالمي للأبنية الخضراء، يعيش أكثر من 50% من سكان العالم حالياً في المدن، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى ما يقارب 70% بحلول عام 2050. تولد المدن حوالي 70% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون العالمية. مع تعافي المجتمعات من جائحة كوفيد-19، بدأت معدلات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو بالارتفاع مرة أخرى بدرجة ملحوظة».

الإمارات
مجموعة عمل الإمارات للبيئة
الحياد المناخي
حبيبة المرعشي
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