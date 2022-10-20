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الإمارات

«العالمية للحكومات» تناقش آليات تمكين صناع القرار

خلال جلسة التعليم التنفيذي (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 01:54

دبي (الاتحاد)

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عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات ضمن مبادرات التعليم التنفيذي جلسة بعنوان «مواكبة التحولات في عالمنا المتغير»، هدفت إلى تمكين القادة الحاليين وإلهام قادة المستقبل في تعزيز التعليم والتخطيط لصناعة مستقبل أفضل. وسلطت الجلسة الضوء على نموذج دولة الإمارات التي تمكّنت من وضع سيناريوهات مستقبلية جعلتها في مقدمة الدول في الابتكار والتخطيط وصقل المهارات لاستشراف المستقبل.
وهدفت الجلسة التي استضافت إيمي ويب المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد «فيوتشر توداي»، إلى عرض نماذج تخطيط السيناريوهات الجديدة للعقود المقبلة، ومدى تأثيرها على صنع القرار الحكومي، واستباق التوجهات العالمية والمتغيرات في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن فهم إشارات واتجاهات اليوم التي تشكل المستقبل.
وكانت مبادرة التعليم التنفيذي التي أطلقتها المؤسسة، استضافت أكثر من 15 جلسة منذ إطلاقها، ركزت على إشراك أعضاء القمة العالمية للحكومات لاكتساب رؤى قيمة حول موضوعات مستقبلية لاستشراف مستقبل واعد للحكومات والقطاع الخاص، وتتيح الجلسة للمشاركين صقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم على أيدي الخبراء للتكيف مع التحديات المستقبلية.
وقال محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن مؤسسة القمة تركز على ضرورة نشر العلوم والمعارف الحكومية الجديدة، ترسيخاً لمكانتها العالمية منصة معرفية متكاملة تجمع نخبة القيادات والمسؤولين الحكوميين من مختلف أنحاء العالم، بما يضمن تعزيز القدرات الحكومية في استشراف المستقبل، وجهود صناعته. وأكد أهمية التخطيط ووضع السيناريوهات المستقبلية للقادة والحكومات لمواجهة التحديات المتوقعة.
وقالت إيمي ويب إن دولة الإمارات وحكومتها تجسدان مثالاً ملهماً لاستشراف المستقبل، فأصبحت دبي نموذجاً عالمياً يحتذى به في صناعة المستقبل، من خلال التخطيط والاستباق لتحديات المستقبل.

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