سفير بيلاروسيا: علاقتنا مع الإمارات تاريخية

أبوظبي (وام)

قال أندري لوتشينوك، سفير جمهورية بيلاروسيا الشعبية لدى الدولة، إن بلاده والإمارات أقامتا علاقات صداقة قوية وموثوقة خلال العقود الثلاثة الماضية، وتم اتخاذ خطوات فعالة لتوسيع التعاون في مجالات الصناعة والطاقة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، وكذلك في مجالات النقل والتجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف: «على مدار سنوات وجودنا في دولة الإمارات، قمنا بتكوين علاقات مستقرة في المجالات كافة، أساسها الثقة والاحترام المتبادل»، لافتاً إلى الزيارات المتواصلة بين مسؤولي البلدين على المستويات كافة. وقال: «إذا تحدثنا عن المنطقة ككل، فإن بيلاروسيا تحافظ على علاقات ودية قوية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن أكثرها تطوراً هي بالتأكيد مع دولة الإمارات، حيث أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 20 أكتوبر 1992، واليوم نحتفل بالذكرى الثلاثين لهذا الحدث المهم».وحول نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين، أوضح أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصل إلى نحو 82.6 مليون دولار في العام الماضي 2021، موزعة بواقع 32 مليون دولار واردات و44.5 مليون دولار صادرات غير نفطية و6.1 مليون دولار إعادة تصدير، وذلك بزيادة بنسبة 16.2% مقارنة بإجمالي تجارة خارجية بلغت 71.1 مليون دولار في العام 2020.