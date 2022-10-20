«إيدج» تستعرض حلولاً رائدة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مجموعة إيدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للتكنولوجيا المتقدمة حول العالم في قطاع الدفاع وغيره من المجالات، في معرض قوات العمليات الخاصة (سوفكس) الذي سيقام في بوابة العقبة للطيران، ضمن مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة الأردنية، بين يومي 1 و3 نوفمبر.

وتستفيد إيدج من حضورها الفعالية في تعزيز شراكاتها داخل منظومة الصناعة المحلية، ودفع عجلة الدعم للإنتاج الدفاعي المحلي في الأردن، إلى جانب عرض مجموعتها المتنوعة من الحلول والقدرات التكنولوجية المتقدمة.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «ترحب إيدج بالفرص التي يخلقها معرض سوفكس، بما يشمل المشاركة في الحركة التجارية وترسيخ علاقاتنا الاستراتيجية، إلى جانب كونه منصة لعرض منتجاتنا وحلولنا المتقدمة».

وتعرض إيدج خلال المعرض حلولاً مبتكرة تلبي متطلبات مهمات القوات المسلحة والقوات الخاصة. وسيضم الجناح حلولاً مصممة خصيصاً لتوفير مستويات عالية من المرونة أثناء المهمات، ما يعكس تقدم تصميمات إيدج وقدراتها التصنيعية.

وتحضر في الجناح شركة الطارق، الشركة العالمية التابعة لقطاع الصواريخ والأسلحة ضمن إيدج، والمتخصصة في تصنيع الذخائر الموجهة بدقة والمثبتة ميدانياً، وتعرض إصدارات فرعية من صواريخها المتقدمة الطارق-S (النطاق العادي) والطارق-LR (بعيد المدى)، والتي تعد ذخائر جو-أرض معيارية، ويمكن تشغيلها بنظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية/ نظام الملاحة بالقصور الذاتي، وخيارات الباحث شبه النشط بالليزر أو بالأشعة تحت الحمراء.

بينما تستعرض كاراكال بندقيتها الهجومية الرئيسية، CAR 816 بطول 10.5 و14.5 بوصة، والمسدس القتالي كراكال EF ورشاش CMP 9 بنسختيه العادية والقصيرة. كما ستعرض بنادق قنص CAR 817 DMR وCSR 338، مما يشدد على مقاربة كراكال المبتكرة في إنتاج أسلحة دقيقة ومعيارية مصممة لضمان الموثوقية في أصعب البيئات.

وتعرض هالكن، الشركة الإقليمية الرائدة في تصنيع أنظمة وحلول الأسلحة الدقيقة، ذخائر هانتر التي تُطلق يدوياً وهانتر 2 التي تُطلق عبر أنبوب. كما تعرض شركة لهب للذخائر الخفيفة، الرائدة في مجال الذخيرة، مجموعتها الكاملة من الذخائر ذات العيارات الصغيرة.

أما شركة سيجنال، المزودة الرائدة لحلول الحرب الإلكترونية والاستخبارات في دولة الإمارات، فستستعرض نظامها لمكافحة التشويش الذي يعتمد على نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية جي بي اس - بروتكت، ونظام التضليل المتطور نافكونترول – جي، ونظام تشويش الترددات اللاسلكية في - بروتيكت، ونظامي الأمن القومي واي فايندر-اتش وآكتيف سيل.



معرض متخصص

يواصل سوفكس نموه كمعرض دفاعي متخصص، حيث يستعرض ويظهر المعدات والتكنولوجيا الجديدة التي تساند العمليات الخاصة حول العالم وصانعي القرار في مجال الأمن الداخلي والقوات المسلحة في الحفاظ على الأمن المحلي والإقليمي والدولي. وبحضور أكثر من 400 وفد عسكري وأكثر من 34 دولة، يوفر سوفكس فرصة مثالية لشركة إيدج لإبراز منتجاتها وحلولها المبتكرة المصنوعة في الإمارات.