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زكي نسيبة يتفقد مَتحف «1185»

زكي نسيبة خلال زيارته المتحف الشخصي لعبيد الحيري الكتبي (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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زار معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، منزل معالي الدكتور عبيد الحيري الكتبي في أبوظبي، يرافقه الدكتور أحمد مراد، النائب المُشارك لشؤون البحث العلمي. وتفقد معالي زكي نسيبة مَتحف «1185»، وهو المَتحف الشخصي للدكتور عبيد الحيري الكتبي، داخل منزله، والذي يسرد عبر مقتنياته التاريخية مسيرة الدولة الخالدة، وإنجازاتها الرائدة التي تمكّنت من تحقيقها عبر الاستثمار في الإنسان الذي شكّل محور اهتمام القيادة الرشيدة ويحتلّ قمّة أولوياتها، اتّباعاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، الذي آمن بأن الإنسان هو أساس التنمية الحضارية وبناء الأوطان، وأن تمكينه ضرورة وطنية للمُساهمة في بناء حاضر ومستقبل وطنه ومجتمعه.
ومن الجدير بالذكر أن تسمية معالي الدكتور الكتبي لمتحفه «1185»، يعكس اعتزازه بانتمائه إلى القوات المسلحة، إذ كان هذا الرقم هو أول رقم عسكري له عقب تخرجه في كلية زايد العسكرية عام 1977.
ويضمّ المتحف أكثر من 15 ألف قطعة، من المقتنيات الشخصية مثل البطاقات والأوراق الشخصية، الأقلام والهواتف، الشهادات الدراسية، وشهادات التكريم والتقدير، إضافة إلى مجموعة متنوّعة وكبيرة من الميداليات التي حصل عليها أو أهديت إليه من مختلف دول العالم في مناسبات مختلفة، مع مجموعة من القطع القيّمة والنادرة. 
كما يحتضن المَتحف العديد من الهدايا والتذكارات التي تلقّاها خلال مسيرته في العمل العسكري أو الدبلوماسي، وتُمثّل إنجازات تمت خلال فترة عمله التي استمرّت على مدار 43 عاماً في خدمة الوطن.

أبوظبي
الإمارات
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عبيد الحيري الكتبي
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