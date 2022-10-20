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اتفاقية تعاون بين «كراكال» وشركة هندية

اتفاقية تعاون بين «كراكال» وشركة هندية
21 أكتوبر 2022 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

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وقعت كراكال، الشركة الرائدة في تصنيع الأسلحة الخفيفة والتابعة لمجموعة إيدج، إحدى أكبر 25 مجموعة للدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في العالم، أمس، اتفاقية شراكة عقب مذكرة التفاهم والاتفاقية الموقعة سابقاً مع (ICOMM)، الشركة الرائدة على مستوى السوق في تطوير وتصنيع الصواريخ وأنظمتها الفرعية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية والمركّبات الكهروضوئية والملاجئ، بالإضافة إلى تقنيات الأنظمة الأخرى مثل الطائرات المسيّرة والطائرات المسيّرة المضادة. وتم توقيع الاتفاقية خلال معرض الدفاع 2022، معرض أنظمة الأمن البري والبحري والداخلي الذي يقام في غانديناغار بولاية غوجارات حتى 22 أكتوبر. وتماشياً مع مبادرة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «اصنع في الهند»، ستشارك كراكال و(ICOMM) في تطوير مجموعة كاملة من الأسلحة الخفيفة المصنعة محلياً للسوق الهندية، وكذلك للتصدير الدولي. وفي حفل التوقيع، قال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال: «يعدّ بناء الشراكات والبحث عن فرص ثمينة للتعاون في السوق الهندية أحد الأهداف الرئيسية لشركة كراكال، ونتطلع إلى استكشاف هذه الفرص بشكل أكبر مع (ICOMM)، التي ستسهم بخبرتها كشركة رائدة تقدم حلولاً متكاملة لقطاعات متعددة، مثل الهندسة والدفاع، في تعزيز محفظة كاراكال للأسلحة الخفيفة المتطورة. وبموجب التعاون بين كراكال و(ICOMM)، سيتم إنتاج مجموعة كاملة من الأسلحة الخفيفة في مركز (ICOMM) عالمي المستوى للتصميم والتطوير والتصنيع في حيدر أباد.

شركة كراكال
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