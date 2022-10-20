«تريندز» يستعرض مفاهيم «حروب البجع الأسود»

أبوظبي (الاتحاد)

تستعرض دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مهنة غير متداولة في الكتابات العربية رغم أنها تعتبر من أهم المهن في الجيوش والمؤسسات الأمنية بل وفي الجامعات ومراكز البحوث الغربية، وهي ما يمكن أن يُطلق عليه «صائد البجع الأسود»، بمعنى الباحث القادر على استشراف ما لا يمكن توقعه عادة، وذلك من خلال تحليل ما يتفرد به عن بقية الباحثين، كما تشرح الدراسة كيف تحولت مهمة صائد البجع الأسود، في بعض الأحيان، إلى صانع للبجع الأسود، بمعنى أن يوجِد أحداثاً يصعب، وفي بعض الأحيان يستحيل، على الآخر توقعها، وذلك لتحفيز البيئة المناسبة لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية وعسكرية، فيما يمكن أن يعرف بـ «حروب البجع الأسود».

وذكرت الدراسة التي تحمل عنوان: «حروب البجع الأسود»، وأعدها الدكتور وائل صالح، الباحث الرئيسي في برنامج دراسات الإسلام السياسي، أن مفهوم البجع الأسود يساعد على فهم الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية شديدة التعقيد ونادرة الحدوث واستيعابها، حيث تكون غير واردة في قاموس التوقعات، ويستخدم المفهوم للتدليل على أحداث تتسم بأنها تقع خارج حدود التوقعات الطبيعية، وفي حال وقوعها يكون لها الأثر الشديد، ورغم عدم توقعها للمرة الأولى، فإن الطبيعة البشرية تجعل تقبُّل فكرة تكرارها بعد وقوعها، وأنها قابلة للتنبؤ ويمكن تفسيرها.

وأشارت الدراسة إلى أن صائد البجع الأسود يتجنب أن يكون أولاً مجرد «جامع للإحصاءات» التي يخدع بها نفسه والآخرين أو أن يكون «الباحث الأفلاطوني» الذي يلجأ إلى نظريات ليرى الواقع من خلالها، وذلك على الرغم من كونها كانت من الأساس أو باتت بمرور الزمن، منفصلة تماماً عن واقع الظاهرة محل البحث، وذلك ليخدع نفسه والآخرين أيضاً، وكلاهما (جامع الإحصاءات والباحث الأفلاطوني) بالنسبة إلى صائد البجع الأسود لا يبذل أي جهد لتسليط الضوء على واقع الظاهرة محل البحث، ويفتقر إلى الخيال اللازم لاستشراف مستقبل الظاهرة.

وبيّنت الدراسة كذلك أن إعداد صائدي البجع الأسود أكاديمياً في الكثير من الدول الغربية يتم بشكل مستدام غير منقطع.

وأوضحت الدراسة أن صانع البجع الأسود يعتقد في نهاية الأمر بأن المستقبل لا يُستشرف ولكنه يُصنع، ومن أجل ذلك فهو يعمل على صناعة البجع الأسود لمنافسيه، لتحفيز البيئة المناسبة لتحقيق أهداف أمنية واستراتيجية وعسكرية تتماشى مع مصالح الجهة التي يعمل فيها.

وأكدت الدراسة أن هناك من الباحثين من يسمي الظواهر محل البحث وفقاً لرؤيته لها، وهناك من يسميها كما هي، وهناك من لا تكون الظاهرة موجودة حتى يسميها، وفصيل كبير من هذا الصنف الأخير يُعتبر من صانعي البجع الأسود، ولا أدل على وجود ما يمكن تسميته بصانعي البجع الأسود من تواتر الأحداث التي يُطلق عليها البجعات السوداء ومنها: معركة واترلو، والحرب العالمية الثانية، واكتشاف شبكة الإنترنت، وهجمات الحادي عشر من سبتمبر، والأزمة المالية العالمية عام 2008، وفيروس كورونا المستجد، وآخر ما وصف ببجعة سوداء كان الصراع الروسي -الأوكراني.