«علم السموم» يوصي بإقامة مصنع لإنتاج الأمصال

أبوظبي (الاتحاد)

أوصي المشاركون في المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم الذي استضافته العاصمة أبوظبي، بإقامة مصنع لإنتاج الأمصال في دولة الإمارات، برعاية وإشراف منظمة الصحة العالمية، نظراً لما تمتلكه الإمارات من مكانة عالمية مرموقة وبنية تحتية متطورة.

وأوصى المشاركون في المؤتمر في ختام أعماله بإقامة معامل بحثية لعلم السموم داخل الجامعات في دولة الإمارات، وتشجيع الباحثين، خاصة في مجال الاستخدامات الطبية للسموم، والاهتمام بالباحثين الشباب، وتشجيعهم على البحث وإجراء الدراسات في مجال علم السموم، ودعم الأبحاث والدراسات في مجال استخدام السموم في إنتاج الأدوية نظراً للنتائج المهمة التي تحققت في علاج العديد من الأمراض والإصابات، وضرورة الاستفادة القصوى من نتائج الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي في استخلاص السموم وإنتاج الأمصال.