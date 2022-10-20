«جي 42 للرعاية الصحية» و«برو فيز» توقعان مذكرة تفاهم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، مذكرة تفاهم استراتيجية مع ProPhase) Precision Medicine Inc)، والتي تعمل تحت مظلة «برو فيز لابز» (ProPhase Labs)، وهي شركة متخصصة في التشخيص وعلم الجينوم والتكنولوجيا الحيوية مقرها الولايات المتحدة.

ويتمحور التعاون بين الجانبين حول مجالات تسلسل الجينوم، والذكاء الاصطناعي، وتبادل الرؤى والمعارف الواسعة حول البيانات الجينومية والأبحاث الجينية المتقدمة.

وقع المذكرة آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، وتيد كاركوس، الرئيس التنفيذي لمختبرات «برو فيز».

وقال آشيش كوشي: «نسعى لدفع حدود الابتكار إلى آفاق جديدة عن طريق بناء شراكات قوية وطويلة الأمد تعزز من جاهزيتنا للمستقبل وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة وخدمات رعاية صحية متكاملة قائمة على القيمة. ونحن سعداء بتعاوننا الاستراتيجي مع شركة (برو فيز)، والتي ستعزز جهودنا الرامية نحو توسيع قدراتنا وإمكاناتنا، بما في ذلك توفير خدمات التسلسل الجيني للمستهلكين في سوق الولايات المتحدة، فضلاً عن تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقديم بيانات قيمة للبحث والتطوير وتوفير نتائج دقيقة وشاملة من خلال حلول علم الجينوم الإكلينيكي. ونحن على ثقة من أن الشراكة مع (برو فيز) ستوفر بيانات جينوم شاملة، ورؤى بيولوجية جديدة، ونتائج رعاية صحية متميزة تساهم في تقديم رعاية صحية وقائية وشخصية أفضل». وعلق تيد كاركوس: «تعد شركة (جي42 للرعاية الصحية) داعماً رئيساً لمشروع الجينوم الإماراتي، والذي يعتبر أكثر برامج الجينوم شمولاً وطموحاً في العالم، حيث يهدف إلى تحويل الرعاية المرضية إلى الرعاية الصحية الوقائية لمواطني دولة الإمارات».