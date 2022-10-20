تنفيذ مشروع اللوحات الإرشادية على مستوى منطقة الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كشفت بلدية منطقة الظفرة عن إنجاز 99% من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع اللوحات الإرشادية على مستوى مدن منطقة الظفرة، بينما بلغت نسبة الإنجاز الكلية للمشروع المعتمد 50%، حيث تم تركيب 5187 لوحة.

ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال الشهر الحالي، وقد تمت إزالة اللوحات المتكررة في المناطق السكنية مثل لوحات المطبات والسرعة، حيث تم وضع لوحة متكاملة للمنطقة السكنية توضح التعليمات المرورية للسائقين. ويسهم المشروع في تقليل اللوحات المرورية بنسبة 50% في مدن منطقة الظفرة، والذي سينعكس بإيجابية على المظهر العام، وتوفير الميزانيات التشغيلية للصيانة.

يهدف المشروع إلى تقليل اللوحات الإرشادية والمرورية على الطرق الرئيسة في المدن، وذلك لتمكين السائقين من متابعة اللوحات المطلوبة والوجهة المراد الذهاب إليها بسهولة، كما يهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها، لتحقيق أفضل جودة للحياة في الإمارة، والمحافظة على المظهر العام للمدن.