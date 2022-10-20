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«موارد رأس الخيمة» تطلق نظام مركز لخدمة للموظفين

المركز قناة لتواصل الموظفين مع وحدات الموارد البشرية (من المصدر)
21 أكتوبر 2022 01:52

رأس الخيمة (الاتحاد)

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أطلقت دائرة الموارد البشرية برأس الخيمة مؤخراً نظام مركز خدمة الموظفين والذي يعد أحدث الأنظمة السحابية في مجال توفير خدمات الموارد البشرية، وذلك ضمن استراتيجية وخطة الدائرة للتحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات في الخدمات التي توفرها لموظفي الحكومة.
ويندرج النظام ضمن النظام الإلكتروني لإدارة رأس المال البشري لحكومة رأس الخيمة «مواردنا»، ويعتبر قناة جديدة لتواصل الموظفين مع وحدات الموارد البشرية في جهات عملهم، كما يتيح لهم رفع التذاكر الإلكترونية لمتابعة إجراءاتهم المقدمة في نظام مواردنا، وطرح استفساراتهم وحل تحدياتهم ورفع الشكاوى حسب النظام المعتمد لدى الحكومة.

موارد رأس الخيمة
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دائرة الموارد البشرية
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