انخفاض أسعار الأسماك في أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت أسواق السمك في رأس الخيمة تنوعاً في الأصناف البحرية المعروضة أمام المستهلكين بأحجام وأسعار مختلفة، على الرغم من الحالة الجوية التي شهدتها إمارة رأس الخيمة المتمثلة في تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية. وأكد عدد من الصيادين لـ«الاتحاد» أن هذه الحالة الجوية التي جاءت خلال الأيام القليلة الماضية شهدت توجه عدد من الصيادين للخروج إلى عمليات الصيد، فيما اتجه البعض الآخر نحو العزوف إلى حين عودة الأحوال الجوية إلى وضعها الطبيعي.

وقال الصياد حميد الزعابي: «خلال الأيام الماضية شهدت الدولة وإمارة رأس الخيمة تحديداً تشكل الضباب وتدني مستوى الرؤية، الأمر الذي دعا بعدد من الصيادين إلى تجنب دخول البحر ومباشرة عمليات الصيد إلى حين انقشاع الضباب». وذكر أن الصيادين ممن اتجهوا نحو عدم الخروج، باشروا عمليات الصيد بعد التحقق من انقشاع الضباب حيث تمكنوا من مزاولة عمليات الصيد خلال الفترة الصباحية أو المسائية بحسب فرص تشكل الضباب، وزودوا الأسواق بالأصناف البحرية المتنوعة.

وأشار إلى أن بعض الصيادين، خاصة من فئة الشباب، اتجهوا نحو استخدام برامج وأجهزة التتبع، وتمكنوا من مباشرة العمليات خلال فرص تشكل الضباب، وتمكنوا من دعم الأسواق بالأصناف المختلفة التي ساهمت في تنويع المنتجات أمام المستهلكين. ولم يختلف معه في الرأي الصياد حسن الحمادي الذي ذكر هو الآخر أن الأسواق شهدت تنوعاً في الأصناف المعروضة والتي تمثلت في سمك القباب والصافي والبياح وغيرها التي طرحت بأسعار منخفضة نظراً إلى كثرتها والتي تأتي من عمليات الصيد اليومية، فضلاً عن الأخرى القادمة من مختلف إمارات الدولة والدول المجاورة، ذاكراً أن هذه الوفرة في الأسماك ستزداد كمياتها مع حلول الشتاء واعتدال درجات الحرارة، الأمر الذي سيزيد احتمالية انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

وقال البائع بشير علي، في سوق رأس الخيمة للأسماك: «إن سوق السمك شهد تنوعاً في المنتجات المعروضة والتي جاءت بأسعار منخفضة نتيجة كثرة الأصناف المطروحة، حيث بلغ سعر سمك القباب 2 كيلوجرام 30 درهماً، و3 كيلوجرامات 40 درهماً، و6 كيلو جرامات بين 90 و80 درهماً، وسمك العومة 10 دراهم، والشعري من 20 إلى 30 درهماً، والبلطي 15 درهماً، والروبيان صغير الحجم 25 درهماً، والمتوسط 30 و35 درهماً للحجم الكبير.

وذكر عبدالرحمن محمد، أنه مع الانتقال من فترة الصيف إلى اعتدال درجات حرارة الشتاء، توافرت أصناف متعددة، ما ساهم في انخفاض أسعار بعض الأنواع