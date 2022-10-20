الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية لـ«الاتحاد»: رسالتنا استشراف مستقبل الرعاية الصحية للخمسين المقبلة

محمد البلوشي (العين)

أكد الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية، أن أهداف المعهد تركز على تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، ورفع المستوى العلمي والمهن الصحية في الدولة، وتعزيز جودة التعليم الطبي العالي وبرامج التدريب التخصصي من حيث تنظيم التدريب التخصصي، وضمان جودة التعليم والعمل السريري، وهذا يتطلب من المعهد الوطني للتخصصات الصحية العمل على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية وهي من ضمن مهام المعهد، بالإضافة إلى تقييم المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي والاعتماد المؤسسي والبرامجي. وأشار الحوقاني، في حوار لـ«الاتحاد»، إلى أن من أبرز مهام واختصاصات المعهد الوطني للتخصصات الصحية اعتماد المناهج الدراسية المعدَة للتدريب التخصصي في الدولة، وإقرار برامج الإقامة، وإجراء الاختبارات المهنية التخصصية وفقاً للمعايير الدولية، بالإضافة إلى إصدار شهادات التخصصات الصحية العليا (الإقامة والزمالة)، واعتماد معايير التعليم الطبي المستمر، وبرامج التطوير المهني المستمر في التخصصات الصحية، وكذلك تطوير معايير القبول وإجراء امتحانات الدخول للمتدربين والمقيمين في برامج التدريب التخصصي، وإنشاء السجل الوطني للتخصصات والمؤهلات الطبية كافة في الدولة، ويتضمن الهيكل التنظيمي للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: مجلس الإدارة، والأمانة العامة، واللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى مجلس الشؤون العلمية، واللجان العلمية المتخصصة. ويرأس مجلس إدارة المعهد وزير التربية والتعليم، والأعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية في القطاع الصحي والتعليمي والأكاديمي في الدولة.

الأجندة الوطنية

وأضاف الحوقاني: يعتبر توفير الرعاية الصحية على مستوى عالمي إحدى الركائز الست في الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبذل الحكومة جهوداً مستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية الصحية للسكان من مواطنين ومقيمين، وفي هذا الإطار تأسس المعهد الوطني للتخصصات الصحية بموجب قرار وزاري من مجلس الوزراء رقم (28) لعام 2014 كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية، مع التركيز بشكل خاص على التدريب المتخصص.

ولفت إلى أن المعهد الوطني للتخصصات الصحية ملحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد المؤسسة الوطنية الأولى للتعليم العالي في الدولة، وترتكز رؤية المعهد الوطني على تطوير قوى عاملة صحية عالية الكفاءة قادرة على دعم النظام الصحي وتعزيز الصحة وجودة الحياة، كما يهدف إلى تحقيق تنمية وتطوير القطاع الصحي في الدولة، من خلال رفع المستويين العلمي والمهني للأطباء والمهن الصحية في مختلف التخصصات، وذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات التعليمية والمنظمات الطبية والصحية داخل الدولة وخارجها، وإلى رفع مستوى وتوعية التعليم الطبي العالي، وبرامج التدريب التخصصي التي تساعد على تطوير الرعاية الصحية، وكذلك تنظيم التدريب التخصصي، لضمان المحافظة على جودة التعليم السريري من جهة أخرى.

3 شراكات إقليمية ودولية

وفي ما يتعلق بمنجزات المعهد الوطني وفق الإحصاءات والأرقام الواردة، أشار الدكتور الحوقاني إلى أن الأداء وفق أربعة محاور رئيسية من محاور الاستراتيجية وهي: الحوكمة، والبرامج التخصصية والاعتماد وأخيراً التقييم، وفي محور الحوكمة على مستوى السياسات واللوائح تم تطوير 12 وثيقة لسياسات ولوائح تنظيمية في مجالات التدريب والتقييم والاعتماد، وعلى مستوى تفعيل الشراكات المحلية والدولية تم إبرام العديد من الشراكات المحلية مع الجهات الصحية والتعليمية داخل الدولة، وتم إبرام 3 شراكات إقليمية ودولية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا، وشراكة مع مجلس الاعتماد للتعليم الطبي العالي ACGME. وقد حصل المعهد على اعتماد الجهة المانحة للمؤهلات الصحية.

تطوير 32 لجنة علمية تخصصية

وقال الحوقاني: أما في محور البرامج التخصصية، فتم تطوير 32 لجنة علمية تخصصية حتى الآن، وأيضاً تم تطوير معايير الاعتماد لسنة الامتياز للطب البشري وطب الأسنان، وتم تضمين 283 استشارياً مشاركاً في عضوية اللجان العلمية، وقد تم اعتماد 28 من معايير البرامج التخصصية من مجلس الشؤون العلمية حتى الآن، وكذلك تم تنفيذ 27 ورشة للتوعية بالمعايير الوطنية المؤسسية والبرامجية.

وفيما يتعلق بمحور الاعتماد فقد تم تسجيل 97 مقيّماً في قيد المعهد حتى الآن، وتم عقد عدد من الورش لتطوير وتأهيل مقيمي الاعتماد، وأيضاً تم تنفيذ 9 زيارات تقييمية للمؤسسات الصحية واعتمادها، فيما يلي ذلك تم إطلاق عمليات الاعتماد البرامجي. وقد بلغ عدد الطلبات المتقدمة للاعتماد البرامجي 11 برنامجاً، وتم حتى الآن تنفيذ 4 زيارات تقييمية للبرامج.

وأخيراً فيما يخص منجزات المعهد الوطني للتخصصات الصحية في مجال التقييم، فالمعهد مستمر في عقد اختبارات القبول الإماراتي لنظام الإقامة (EMREE)، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ديسمبر وحتى شهر مارس، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد مركز الاختبارات للمعهد الوطني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأيضاً تم تطوير ثلاثة برامج بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مثل برنامج «كاتب أسئلة معتمد»، و«مقيم معتمد»، وقد تم تسجيل 130 خبيراً في هذه البرامج حتى الآن.

شهادات البورد الإماراتي

أوضح الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية أن المعهد الوطني يعمل وفق خريطة طريق في منح الاعتماد المؤسسي للمؤسسات الصحية، وقد اعتمد مراحل عدة لإصدار شهادات البورد الإماراتي، انطلاقاً من مرحلة الاعتماد المؤسسي والتي كانت في بداية العام الجاري 2022 إلى مرحلة الاعتماد البرامجي في أكتوبر من العام نفسه، تلاها العمل على التحضير لتسجيل المتدربين في ديسمبر من عام 2022، والعمل على تحضير الاختبارات ليونيو من العام القادم 2023، وصولاً إلى إجراء الاختبارات الكتابية والسريرية وإصدار شهادات البورد الإماراتي. كما يعمل المعهد على وضع معايير البرامج التخصصية الصحية ومعايير سنة الامتياز ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية لأغراض التدريب التخصصي، واقتراح الخطط العامة لإعداد وتطوير القوى العاملة في المجال الصحي بالتعاون مع الهيئات الصحية المعنية، وتقييم مؤسسات الرعاية الصحية التي أنشئت لأغراض التدريب التخصصي والتعليم الطبي العالي في الدولة واعتمادها. وكذلك تعزيز جودة التدريب والتعليم الطبي التخصصي والدراسات العليا عن طريق اعتماد المستشفيات والمراكز الطبية، واعتماد البرامج التخصصية، إلى جانب الاعتراف بالمستشفيات والمراكز الطبية بعد تقويمها وفقاً للمعايير المعتمدة للمشاركة في برامج التدريب التخصصي في الدولة، واعتماد المناهج الدراسية المعدة للتدريب التخصصي في الدولة.

استحداث برامج تخصصية

أكد الحوقاني أن الأسس والمعايير التي تبنتها إدارة المعهد في استحداث برامج تخصصية ترتكز على تحديد حاجة الرعاية الصحية في الدولة، وتوفر مراكز ومواقع التدريب والمدربين والمواءمة مع الأعداد المخطط لها من المتدربين، وكذلك وضع التصور العام للبرنامج التخصصي من حيث المدة والمناهج وطرق التقييم، بالإضافة إلى المعايرة مع التجارب العالمية في التخصص، والتوافق مع إطار ترخيص الممارسين الصحيين في الدولة. ونوه الدكتور الحوقاني بأن اختصاصات المعهد الوطني للتخصصات الصحية والتي شكلت لها لجان علمية شملت مختلف التخصصات الطبية، الصيدلة والأسنان، بالإضافة إلى وضع القواعد العامة لبرامج التدريب التخصصي، بما فيها تدريب أطباء الامتياز بالتنسيق مع كليات الطب والعلوم الصحية في الدولة، وتشجيع البحث العلمي ونشر المقالات العلمية في مجال التعليم المهني الصحي والتعليم الطبي التخصصي في المجالات والدوريات المعنية، وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات التثقيفية حول الموضوعات المتعلقة بالتعليم الطبي، وإنشاء سجل وطني لكل الاختصاصات والمؤهلات الطبية داخل الدولة.

توجهات مستقبلية

أكد الدكتور محمد الحوقاني أن المستقبل يرتكز على رؤية المعهد في التوسع في إنشاء البرامج التخصصية الصحية وفق حاجة الدولة، وبالتشاور مع الجهات الصحية المعنية، لتشمل التمريض والتخصصات الصحية المساندة، وتقوية الحوكمة ونظم الاعتماد والتقييم من أجل ضمان أعلى معايير الجودة لبرامج التخصص في الدولة من خلال سياسات ومعايير وإجراءات المعهد، والعمل على تعزيز استخدام التقنية والتحول الرقمي لدعم أعمال وإجراءات المعهد، وكذلك تعزيز التعاون وبناء الشراكات على المستويين الداخلي والخارجي، وتطوير بنية وقدرات المعهد ليكون في مصاف هيئات التخصص المتميزة إقليمياً وعالمياً.