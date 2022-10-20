بلدية دبا الفجيرة تحتفل بيوم الأغذية العالمي

دبا الفجيرة (الاتحاد)

نظمت بلدية دبا الفجيرة متمثلة بإدارة الصحة العامة باقة من الفعاليات في مجال سلامة الغذاء تزامناً مع يوم الأغذية العالمي، حيث تم توزيع الوجبات الصحية على موظفي ومتعاملي البلدية مع تعريفهم بيوم الأغذية العالمي، بالإضافة إلى جهود إدارة الصحة العامة في طرح المحاضرة التثقيفية للطلبة والأمهات في مدرسة اليقين الخاصة تحت عنوان (الغذاء الصحي)، تهدف إلى تعريفهم بأهمية الغذاء الصحي، وعلى ضرورة غسل أيديهم، خصوصاً قبل تناول الطعام وبعده، والتقليل من أكل الحلويات التي تحتوي على الملونات والأصباغ.

وأكدت سلوى خميس الهنداسي، مسؤولة التثقيف الصحي والبيئي، أن الاحتفال بيوم الغذاء يهدف إلى توعية وتثقيف وإرشاد الطلبة بأهمية الغذاء السليم في الحفاظ على الصحة والحيوية والنشاط، إلى جانب توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة في إعداد وتحضير الوجبات الغذائية.