«الزراعة والسلامة الغذائية» تستعرض جهود استدامة الغذاء

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات، والذي تنظمه هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، تحت شعار «كفاءة المختبرات لغذاء آمن ومستدام».

وقدمت سلمى علي الشوق من إدارة الرقابة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورقة عمل تحت عنوان «منظومة الرقابة والتفتيش لضمان سلامة الغذاء»، تستعرض تجربة الهيئة في تعزيز سلامة الأغذية والبرامج الرقابية والإجراءات التي يتم تنفيذها لضمان سلامة الغذاء واستدامته في إمارة بأبوظبي، مشيرة إلى أنشطة الفحص للمنتجات الغذائية تتم من خلال منظومة المختبرات عالية الجودة لدى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والذي يعمل بالتنسيق مع الهيئة على تعزيز منظومة البنية التحتية للجودة المتعلقة بأنشطة الاختبار والفحص لقياس جودة وسلامة المنتجات الغذائية وفق المعايير العالمية.

واستعرضت الورقة الأنظمة والتشريعات التي تعتمدها الهيئة لضمان سلامة الأغذية في إمارة أبوظبي، منها نظام صحة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية ونظام الرقابة على الأغذية المستوردة، وقرار تصنيف المواد الغذائية المستوردة حسب درجة الخطورة.

كما استعرضت منصة الواردات والصادرات الغذائية التي أطلقتها الهيئة مؤخراً لتسهيل إجراءات استيراد وتصدير المنتجات الغذائية وتوفير خدمة الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة قبل وصولها للمنفذ، وقدمت عرضاً لنظام التفيش المبني على درجة الخطورة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التفتيش الذاتي وتفعيل الرقابة.

ويعد المؤتمر الخليجي السادس لكفاءة المختبرات نافذة مهمة للمختصين في منطقة الخليج لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التقنيات المتعلقة بقياس جودة وسلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى آليات الفحص والمعايرة، كما أنه فرصة للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لبحث تحديات قطاع المختبرات الحالية والمستقبلية والتعريف بمستجدات البنية التحتية للمختبرات والاعتماد والتشريعات التي تطبقها كل دولة. وتناول المؤتمر ستة محاور شملت جميع الجوانب المتعلقة بكفاءة المختبرات ودورها في تعزيز سلامة الأغذية ضمن أسواق دول الخليج العربية، بالإضافة إلى تأثيرات جائحة «كوفيد-19»، والدروس المستفادة منها.