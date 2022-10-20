انطلاق معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»
تصوير إحسان ناجي
20 أكتوبر 2022 20:47
آمنة الكتبي(دبي) انطلقت اليوم فعاليات معرض الديكور والتصميم ومواد البناء «ديكوبيلد 2022»، للعام السادس على التوالي، الذي تنظمه «مؤسسة محمد بن راشد للإسكان»، في مركز دبي التجاري العالمي، على مدار أربعة أيام حتى الـ23 من أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 90 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، حيث يجمع العديد من المؤسسات والجهات الحكومية المعنية بالإسكان، إلى جانب مشاركة واسعة من الشركات العاملة في مجال مواد البناء والمقاولات والديكور والاستشارات الهندسية والتصميم الداخلي والمعماري والبنوك ومؤسسات التمويل ونخبة من أهم شركات الأثاث والمصاعد والإضاءة وخدمات البيوت الذكية، التي تعرض أحدث المنتجات العالمية والمحلية في هذه القطاعات المهمة. يقدم المعرض أحدث التوجهات العالمية السائدة نحو تبني نموذج الأبنية الذكية وتنامي دور تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في هذا المجال، وآخر ما توصلت إليه القطاعات وجهودها في دعم الإسكان الموجه للمواطنين. بدوره، قال المهندس محمد أحمد بورحيمة مساعد المدير التنفيذي للقطاع الهندسي في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن تنظيم معرض ديكوبيلد يأتي في إطار تحقيق رسالة المؤسسة ومستهدفاتها الاستراتيجية المتمثلة في إسعاد المواطنين وتحسين جودة حياتهم بتنفيذ حلول إسكانية مبتكرة ومتنوعة، بما يحقق التوازن بين الجودة العالية والاستدامة، وصولاً إلى ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي اعتمد مؤخراً ميزانية إسكانية تاريخية بقيمة 65 مليار درهم للعشرين عاماً القادمة للمواطنين في إمارة دبي، في ظل الجهود لاستكمال النموذج التنموي والحضري لإمارة دبي، بما يعزز الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ مكانة دبي لتكون المدينة الأفضل للحياة في العالم. وأوضح أن «معرض ديكوبيلد» الذي يجمع سنوياً آلاف الزوار والعارضين تحت سقف واحد، يوفر لهم هذا العام منصة مثالية للحصول على أحدث المعلومات والمنتجات فيما يخص كافة جوانب صناعة البناء والديكور المبتكرة عالمية المستوى، من خلال نخبة من أهم الشركات والجهات المعنية بكافة التخصصات الداخلة في قطاع بناء وتجهيز المساكن من مواد وحلول وأنظمة مبتكرة، وصيانة المساكن وتوسعتها وتجميلها، إلى جانب التقنيات والمنتجات الموفرة للطاقة والمياه والخدمات الذكية في المساكن.