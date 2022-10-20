طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً خاصة شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:55 والمد الثاني عند الساعة 21:59 والجزر الأول عند الساعة 16:38 والجزر الثاني عند الساعة 04:57. في بحر عمان، يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:23 والمد الثاني عند الساعة 07:43 والجزر الأول عند الساعة 13:38 والثاني عند الساعة 01:23.