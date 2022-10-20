محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم في استراحة المرموم بدبي، معالي ديميتار كوفاتشيفسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، حيث تناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية ضمن مختلف المسارات التنموية، وبناء شراكة تجارية بين الدولتين، وترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المتبادلة بما يخدم جهود التطوير والبناء في البلدين.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمعالي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تعمل دوماً على فتح قنوات جديدة مع مختلف الدول الصديقة من أجل بحث إمكانات التعاون في شتى الميادين، وبما يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى مد جسور التعاون وتوسيع أفاقه مع مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب معالي ديميتار كوفاتشيفسكي خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية مقدونيا الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر اللقاء من الجانب المقدوني، معالي فاتمير بسيمي، وزير المالية، ومعالي بلاغوج بوشفارسكي، وزير النقل والمواصلات، ومعالي ليوبشو نيكولوفسكي، وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه، وسعادة عبد القادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة.