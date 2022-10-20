الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يستقبل رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية

محمد بن راشد خلال لقائه رئيس وزراء مقدونيا الشمالية بحضور ريم الهاشمي (وام)
20 أكتوبر 2022 17:18

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم في استراحة المرموم بدبي، معالي ديميتار كوفاتشيفسكي، رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، حيث تناول اللقاء دفع سبل التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا الشمالية ضمن مختلف المسارات التنموية، وبناء شراكة تجارية بين الدولتين، وترسيخ بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المتبادلة بما يخدم جهود التطوير والبناء في البلدين.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمعالي رئيس وزراء جمهورية مقدونيا الشمالية، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات تعمل دوماً على فتح قنوات جديدة مع مختلف الدول الصديقة من أجل بحث إمكانات التعاون في شتى الميادين، وبما يدعم رؤية الإمارات الرامية إلى مد جسور التعاون وتوسيع أفاقه مع مختلف دول العالم.

من جانبه أعرب معالي ديميتار كوفاتشيفسكي خلال اللقاء عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازه بالعلاقات التي تجمع جمهورية مقدونيا الشمالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، معرباً معاليه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون ضمن شتى القطاعات الرئيسية.

أخبار ذات صلة
«دبي باركس آند ريزورتس».. الوجهة الأكثر رعباً!
«الاتحاد» تكرّم المتميزين

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي خليفة سعيد سليمان، رئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء.

كما حضر اللقاء من الجانب المقدوني، معالي فاتمير بسيمي، وزير المالية، ومعالي بلاغوج بوشفارسكي، وزير النقل والمواصلات، ومعالي ليوبشو نيكولوفسكي، وزير الزراعة والغابات واقتصاد المياه، وسعادة عبد القادر ميميدي، سفير جمهورية شمال مقدونيا لدى الدولة.

المصدر: وام
محمد بن راشد
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
العراق: الاتفاق على ترك اختيار المرشحين للمناصب الوزارية لرئيس الحكومة
اليوم 12:34
شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب "بيانات" تتجاوز المستهدف
الاقتصادي
شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب "بيانات" تتجاوز المستهدف
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©