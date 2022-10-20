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إدانة متهم بالإساءة لجماهير نادي رياضي على مواقع التواصل الاجتماعي

إدانة متهم بالإساءة لجماهير نادي رياضي على مواقع التواصل الاجتماعي
20 أكتوبر 2022 16:24

أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة استئناف العين، بإدانة متهم بالسب عبر وسائل تقنية المعلومات، على خلفية الإساءة لجماهير أحد الأندية الرياضية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصدرت حكمها بتغريمه مبلغ 50 ألف درهم ومصادرة الأجهزة المستخدمة وحذف البيانات المتعلقة بالجريمة، مع حرمان المتهم من استخدام الشبكة المعلوماتية «تويتر» لمدة سنة.وتعود تفاصيل القضية إلى نشر المتهم تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تتضمن صوراً غير لائقة تنطوي على إساءة واضحة لجماهير أحد الأندية الرياضية، والتي لا تمت بصلة إلى الروح الرياضية والمنافسة الشريفة بين أندية وجماهير الدولة وفق الضوابط والسلوكيات الأخلاقية الرياضية والآداب العامة.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغ المقدم، حيث أقر المتهم بما هو منسوب إليه من اتهام، وبناء على ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة. ودعت النيابة العامة إلى التزام الجماهير بالأخلاق الرياضية وعدم الإساءة إلى أي شخص أو جهة، والتشجيع الإيجابي دون استخدام ألفاظ أو إشارات أو إيحاءات مشينة في حق الآخرين أو الخروج على القانون.

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