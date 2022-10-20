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الإمارات

وفاة أحد الرعايا الأفغان في مدينة الإمارات الإنسانية إثر إصابته بسكتة قلبية

وفاة أحد الرعايا الأفغان في مدينة الإمارات الإنسانية إثر إصابته بسكتة قلبية
20 أكتوبر 2022 15:28

أعلنت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية في بيان لها وفاة أحد الرعايا الأفغان عصر يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري..نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الإدارة إن المتوفى القاضي "سيد يوسف حليم" والبالغ من العمر 66 عاماً أحد الرعايا الأفغان الذين تحتضنهم مدينة الإمارات الإنسانية كان قد نقل عصر يوم الاثنين الموافق السابع عشر من أكتوبر الجاري إلى إحدى مستشفيات الدولة لتقديم الرعاية اللازمة لحالته الصحية بعد أن تم تقديم الاسعافات اللازمة له في المدينة وذلك نتيجة إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، توفي على إثرها.

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وأوضحت إدارة المدينة الإنسانية أن اجراءات الجنازة والصلاة عليه جارية، فيما تم التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية أفغانستان لنقل جثمانه إلى أفغانستان.

وتقدمت إدارة مدينة الإمارات الإنسانية بخالص العزاء والمواساة لأسرة المتوفى ولجميع الرعايا الأفغان الذين تحتضنهم المدينة كأسرة واحدة.

المصدر: وام
الإمارات
مدينة الإمارات الإنسانية
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