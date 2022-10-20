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حاكم الشارقة يزور والي منطقة وادي الحلو ويطمئن على صحته

حاكم الشارقة يزور والي منطقة وادي الحلو ويطمئن على صحته
20 أكتوبر 2022 14:27

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم، خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو.

واطمأن سموه خلال زيارته مجلس خميس بن سعيد المزروعي على حالته الصحية .. راجياً له دوام الصحة والعافية والبركة في العمر والأهل والذرية.

كما تبادل سموه الأحاديث الودية مع والي منطقة وادي الحلو وأبنائه، مستمعاً سموه لأهم احتياجات المنطقة وأحوال أهلها بما يعزز من استقرارهم الأسري وتقوية روابطهم الاجتماعية ورفد المنطقة بالمزيد من المشروعات التنموية.

وأعرب خميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو عن شكره وامتنانه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على زيارته ومتابعة حالته الصحية ، مثمناً الدعم الكبير الذي يقدمه سموه للمنطقة في كافة مجالات البنى التحتية والمرافق والمساكن والحدائق وغيرها.

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