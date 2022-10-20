بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على سكنات العمال المؤقتة
بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيشية على سكنات العمال المؤقتة
20 أكتوبر 2022 13:49
نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن - إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة تفتيشية على سكنات العمال المؤقتة الواقعة ضمن النطاق للبلدية، استهدفت العمال القاطنين في السكنات المؤقتة والشركات المزودة للخدمات في هذه السكنات، بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في السكنات العمالية المؤقتة.
وتضمنت الحملة، التي استمرت ثلاثة أيام، قيام فرق البلدية بإجراء 36 زيارة تفتيشية لسكنات العمال المؤقتة، للتوعية بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة، ورصد المخالفات وتحرير الإنذارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة في سكنات العمال المؤقة من حيث أنظمة الحماية والإنذار ضد الحريق ومكافحة الحرائق، وتجهيزات غرف الإسعافات الأولية، ونظافة السكن وإدارة النفايات فيه، وكذلك الصيانة الدورية للمرافق في السكن، وتوافر ترخيص معتمد وساري الصلاحية للسكن المؤقت، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في سكنات العمال التي شملتها الحملة.
تنفذ بلدية مدينة أبوظبي هذه الحملات بشكل دوري طوال العام لضمان توفير السكن المناسب للعمال، حتى ولو كان سكناً مؤقتاً، لضمان توافر سكن صحي مريح للعمال يساعدهم في تجديد النشاط والحفاظ على كفاءة أجسادهم وصحتهم العامة.
و تحث البلدية شركات البناء والإنشاء والشركات المزودة للخدمات في هذه السكنات على ضرورة الالتزام بتوفير السكن المناسب للعمال، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم، وتعزيزاً للقيم الإنسانية التي تعد أولوية قصوى في دولة الإمارات.