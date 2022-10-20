الجمعة 21 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تشارك بمؤتمر دولي رفيع في دوشنبه حول أمن الحدود ومكافحة الإرهاب

علم الإمارات
20 أكتوبر 2022 10:13

شاركت دولة الإمارات في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "التعاون الدولي والإقليمي في أمن وإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب ومنع حركة الإرهابيين" الذي عقد في العاصمة الطاجيكية دوشنبه بحضور فخامة إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان.

ترأس وفد الدولة.. سعادة سالم محمد الزعابي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

هدف المؤتمر الذي شارك فيه عدد من وزراء الخارجية ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات بشأن تطوير وتنفيذ نهج مكافحة الإرهاب، بما في ذلك الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف، فضلاً عن تعزيز الدعم السياسي لجهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأكد سعادة الزعابي - في كلمته أمام المؤتمر - على أن دولة الإمارات تدعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الإطار، كما استعرض جهود الدولة في مكافحة الإرهاب، وحثّ على تكثيف التنسيق الدولي من خلال وضع آليات وخطط عمل مشتركة وشدّد على أهمية التركيز على تعزيز أمن وإدارة الحدود.

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة التطرف
الإمارات تحذر من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية بمالي
المصدر: وكالات
مكافحة الإرهاب
الإماارات
مدينة دوشنبه
آخر الأخبار
أف ب
دنيا
مخطوطة بخط اليد لسيناريو فيلم تُباع بأكثر من 290 ألف دولار
اليوم 12:48
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
الرياضي
تشاكا يسترجع أصعب موقف في حياته
اليوم 12:45
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
دنيا
ماهي العلاقة بين الإنفلونزا وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية
اليوم 12:44
محمد شياع السوداني
عربي ودولي
العراق: الاتفاق على ترك اختيار المرشحين للمناصب الوزارية لرئيس الحكومة
اليوم 12:34
شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب "بيانات" تتجاوز المستهدف
الاقتصادي
شريحة المستثمرين المحترفين في اكتتاب "بيانات" تتجاوز المستهدف
اليوم 12:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©