سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح «مستشفى أستر»

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، مستشفى أستر الواقع في منطقة بودانق بالشارقة، والتابع لمجموعة «أستر دي أم» للرعاية الصحية.

وبعد قص شريط الافتتاح الرسمي، تجول سموه في أرجاء المستشفى، مطلعاً على ما يضمه من مختلف المرافق والأجهزة الطبية الحديثة والغرف المهيأة بأفضل وسائل الراحة للمرضى.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة لشرح مفصل حول آلية عمل المستشفى، وما يقدم من خدمات في مختلف العيادات الطبية ووحدات الرعاية وغرف العمليات والمختبر وأقسام الطوارئ.

كما يضم المستشفى أجنحة متعددة وغرفاً خاصة وشبه خاصة يصل عدد أسرتها إلى 100 سرير، وغرف عمليات متعددة، بالإضافة إلى وحدة العناية المركزية وأسرة في العناية المشددة للأطفال والخدج، وغيرها بقسم الولادة.

ويقدم المستشفى خدماته في العديد من الأقسام تشمل طب القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة وجراحة المناظير، وأمراض النساء والولادة، وطب العظام، وطب الأطفال وحديثي الولادة. وتتوافر بالعيادات والأقسام كافة أفضل الأجهزة والمعدات الطبية لتوفر للمرضى الرعاية الصحية الملائمة، كما يتميز مستشفى «أستر الشارقة» بتصميم يوفر للمرضى اتساع المساحات والترابط بين الأقسام والعيادات والمختبرات، بما يساعد على التماثل السريع للشفاء. وخلال افتتاح المستشفى، ألقى الدكتور أزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أستر دي أم» للرعاية الصحية، كلمة رحب فيها بسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، شاكراً لسموه تفضله بافتتاح مستشفى أستر في الشارقة، وأكد أهمية افتتاح هذا الفرع ضمن مجموعة «أستر دي أم»، وذلك لأهمية الإمارة ودعمها المستمر لقطاع الصحة والقطاعات المختلفة كافة.