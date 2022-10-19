لطيفة بنت محمد تزور «مجلس الأمل»

دبي (الاتحاد)

قامت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، وعضو مجلس أمناء مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بزيارة «مجلس الأمل»، أول مركز مجتمعي من نوعه أسسته مؤسسة الجليلة لرعاية مريضات السرطان والمتعافيات منه، بمجموعة متخصصة من الخدمات الطبية التي تُقدم مجاناً. وكان في استقبال سمو رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، لدى وصولها إلى مقر مؤسسة الجليلة، الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجليلة، والدكتور عبد الكريم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، حيث اطلعت سموها على برامج الرعاية الصحية التي تقدمها المؤسسة لتوفير حياة أفضل للمرضى، وضمان تأثيرها الإيجابي على المجتمع.

واستمعت سموها، خلال الزيارة، إلى شرح حول مشروع «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان»، والذي يُعدّ أول مستشفى خيري لعلاج السرطان في دولة الإمارات، وطورته مؤسسة الجليلة الرامية إلى تمكين الابتكار الطبي نحو حياةِ أفضل، انطلاقاً من رؤيتها الهادفة نحو تغيير مفهوم رعاية مرضى السرطان في المنطقة.