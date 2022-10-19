انطلاق فعاليات «مؤتمر المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن»

أبوظبي (وام)

تحت رعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة مؤسسة الليوان للثقافة والفنون، انطلقت اليوم فعاليات «مؤتمر المرأة الإماراتية.. المستقبل الآن» في فندق دوست تاني بأبوظبي؛ لتسليط الضوء على دور المرأة في الحفاظ على المكون الأسري، وتعزيز الهوية الوطنية.

حضر فعاليات المؤتمر، الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ خالد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والشخصيات الإعلامية والفنية والثقافية بالدولة، وعدد من طالبات الجامعات.

وأعرب الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، في كلمته في افتتاح المؤتمر، عن تقديره لدور المرأة الإماراتية وتفانيها في مختلف مواقع العمل، إلى جانب دورها في تنشئة الأبناء وتربيتهم وفق القيم والأخلاق الرفيعة.

وأكد حرص القيادة الرشيدة على تقديم كل الدعم للمرأة الإماراتية، الأمر الذي انعكس على ابنة الإمارات فحققت إنجازات تستحق الإشادة والتقدير، وتبوأت مكانة متميزة على خريطة العمل والتنمية والتطوير والتعليم، وأصبحت لها بصمة واضحة في دفع عجلة التنمية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت ومازالت تحظى به المرأة الإماراتية، مكنها من النجاح والريادة في مسيرة العمل الوطني، وشغل مناصب مهمة في الدولة أثبتت من خلالها جدارتها وتميزها المستمر، حتى باتت اليوم ابنة الإمارات واجهة مشرقة للدولة في جميع المحافل.

من جانبها، أكدت الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، في كلمتها التي ألقاها بالنيابة عنها الدكتور شادي البطاينة ممثلاً عن مؤسسة الليوان، أن المرأة الإماراتية انتقلت من مرحلة التمكين إلى الريادة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن المجتمع بجميع أطيافه استشعر أهمية دور المرأة من أصحاب الهمم في الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وأهداف الخمسين.

من جهتها، قالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، إن المرأة الإماراتية حققت المعادلة المهمة التي تجمع بين تطوير إمكانياتها وتحقيق طموحاتها وبين حفاظها على الهوية والتماسك المجتمعي، فكانت مصدراً للعطاء والتطوع والخيرية لمجتمعها.