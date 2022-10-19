افتتاح فعاليات معرض «التعليم الدولي 2022»

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، فعاليات النسخة الـ18 من معرض «التعليم الدولي 2022، أحد أهم معارض الجامعات والتعليم العالي على مستوى الدولة والمنطقة والذي ينظمه مركز «إكسبو الشارقة»، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويشهد الحدث الذي تُقام فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتتواصل حتى 22 أكتوبر الجاري، مشاركة أكثر من 100 جامعة ومؤسسة تعليمية وأكاديمية من الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة العربية السعودية والهند، بالإضافة إلى الحضور المتميز من المؤسسات الأكاديمية والجامعات المحلية، بزيادة بلغت نحو 33% مقارنة بالدورة السابقة. وأكد عبد الله بن سلطان العويس أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، لتصبح عملية تنمية التعليم في الإمارات نهجاً ثابتاً في أجندتها الاستراتيجية ورؤيتها للمستقبل، وهذا ما تجسده مبادئ وثيقة الخمسين التي أكدت أن المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، وأن تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، هو الرهان للحفاظ على ريادة دولة الإمارات، ليتصدر نظام الإمارات التعليمي المؤشرات التنافسية العالمية، حيث حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، إضافة إلى تصدر جامعات دولة الإمارات مراكز متقدمة في التصنيف العالمي لهذا القطاع، مشيراً إلى أن معرض التعليم الدولي يعتبر من الفعاليات الرائدة التي تسهم بدور فاعل في تعزيز استدامة ريادة قطاع التعليم في الدولة، ولا سيما أنه أصبح المنصة الأبرز للمؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية والدولية للتعريف ببرامجها والترويج لخدماتها التعليمية الرائدة، وكذلك للطلبة الذين يتطلعون لمتابعة دراساتهم العليا والتعرف على أبرز التخصصات المطلوبة في سوق العمل.