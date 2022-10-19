207 ملايين درهم إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية 2022

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت إيرادات صندوق الزكاة منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 207 ملايين و70 ألفاً و443 درهماً، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بالفترة نفسها العام الماضي، والذي يعكس الثقة المشهودة من المزكين وتفاعلهم المشكور مع حملات صندوق الزكاة.

وأشار الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام لصندوق الزكاة، إلى أن الصندوق من خلال الخدمات وقنوات التحصيل وإتاحتها للجمهور، والاستفادة من التطور التقني، استطاع الوصول إلى أكبر شريحة من المزكين، وقدم لهم الخيارات المتنوعة، لأداء واحتساب الزكاة، وهو ما توضحه الأرقام والبيانات الإحصائية فقد بلغ عدد المزكين 168.801 ألف مزكٍ، وذلك من خلال مختلف قنوات تحصيل الزكاة، كان من أبرزها قناة الدفع عبر بوابات البنوك الرقمية، حيث بلغت 56 مليوناً و983 ألفاً و447 درهماً، تلتها مباشر عبر البنوك، حيث تلقى الصندوق من خلالها 52 مليوناً و575 ألفاً و56 درهماً، ثم قناة الدفع عبر مركز خدمات المزكين بمبلغ وقدره 37 مليوناً و853 ألفاً و143 درهماً، ثم قناة الدفع عبر حكومة دبي الإلكترونية بمبلغ 21 مليوناً و217 ألفاً و159 درهماً.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن الحمادي: «إن الصندوق يسير بخطوات متتابعة ومتوازنة وعلى أعلى مستوى من التخطيط سعياً نحو الريادة والتميز، وهذا نابع من خططه الاستراتيجية والتشغيلية، وثقة المزكين في صندوق الزكاة الذي انتهج مبدأ الشفافية مع زكواتهم، وذلك تطبيقاً لنظام الحوكمة المعتمد في الحكومة الاتحادية، حيث يقوم الصندوق بإطلاع متعامليه على تقارير إيرادات الزكاة ومبالغ المصروفات التي يتم صرفها عبر مشاريع الصندوق المتعددة والمنبثقة من مصارف الزكاة الشرعية، وذلك من خلال وسائل الإعلام المتعددة بصورة دورية».

وأشار الحمادي إلى أن المزكي يستطيع أن يدفع زكاته بكل سهولة ويسر، وضمن خطوات واضحة ومختصرة من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق www.zakatfund.gov.ae باستخدام البطاقات الائتمانية، وأيضاً من خلال بوابات الحكومات الإلكترونية، في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، والبوابة الرسمية لحكومة دبي، كما يتم من خلال الخدمات والقنوات الأخرى التي يوفرها الصندوق،.