حمدان بن زايد: الإمارات بقيادة رئيس الدولة توفر السكن الكريم لمواطنيها

الظفرة (وام)

تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المشاريع المعتمدة لإنشاء الطرق والبنية التحتية للأراضي السكنية ومخططات المساكن المستقبلية في مدينة زايد وليوا بمنطقة الظفرة.

وتوفر هذه المشاريع الطرق الإسفلتية وإنارة الشوارع، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية كافة التي تتضمن إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات تزويد الماء والكهرباء والاتصالات ومكافحة الحرائق، وشبكة الصرف الصحي.

كما تتضمن إنشاء ممرات مشاة ومسارات دراجات هوائية ومواقف للسيارات، بالإضافة إلى شبكة الري وأعمال الزراعة.

ويبلغ إجمالي عدد الأراضي السكنية المستفيدة من هذه الخدمات حوالي 1421 قطعة، وبتكلفة بلغت نحو مليار و277 مليون درهم، وتقوم بإنجازها بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

واستهل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جولته في مدينة زايد بتفقد مشروع تأهيل البنية التحتية للأراضي التجارية في حوض 3 والذي تم إنجازه بتكلفة 45 مليون درهم، ويضم 100 أرض سكنية.

كما تفقد سموه سير العمل في مشروع إنشاء البنية التحتية في حوض 21 والذي يضم 183 قطعة أرض سكنية، وبتكلفة بلغت 160 مليون درهم.

واطلع سموه على خطط إنشاء البنية التحتية في الحوض 20 الذي يضم 93 أرضاً وحوض 22 الذي يضم 242 أرضاً، بالإضافة إلى 212 مسكناً بتكلفة لتنفيذ أعمال البنية التحتية بلغت 431 مليون درهم.

وشملت جولة سموه مشروع البنية التحتية للأراضي السكنية في محضر الييف في ليوا والذي يضم 231 أرضاً سكنية، ومن المتوقع الانتهاء منه في أبريل 2023 وبتكلفة بلغت 240 مليون درهم.

واستمع سموه خلال الجولة التفقدية إلى شرح حول أعمال البنية التحتية الخاصة بالمشاريع والمواصفات المعتمدة والمعايير التي يتمتع بها تصميم البنى التحتية، وفقاً لأعلى معايير الاستدامة والتقنيات الحديثة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسعى إلى أن توفر السكن الكريم لمواطنيها كافة، وفقاً لأعلى المعايير بما يتوافق مع متطلباتهم الخاصة، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار للأسرة المواطنة، ويوفر لها أفضل الخدمات».

كما أكد سموه أهمية أن يكون المواطن الإماراتي مستقراً في أسرته ومجتمعه وفقاً لأعلى معايير الرفاهية، لافتاً إلى أن تلك المشاريع تلبي تطلعات المواطنين، وتحقق احتياجاتهم الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وتحافظ على استقرار المواطنين ونمائهم ورخائهم، وتسهم في تلبية متطلبات التقدم والتطور الذي تشهده منطقة الظفرة.

ونوه سموه بجهود بلدية منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للإسكان وشركائهما من الجهات المختصة بالإمارة في إنجاز المشاريع، وترجمة التوجيهات والقرارات السامية للقيادة الحكيمة من خلال تقديم الخدمات الإسكانية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة على حساب سموه في «تويتر» أمس: «خلال جولتنا في مدينة زايد وليوا، اطلعنا على مخططات المساكن المستقبلية، وتفقدنا عدداً من مشاريع الطرق والبنية التحتية للأراضي السكنية بتكلفة تفوق المليار درهم، تهيئة المسكن الملائم تأتي في مقدمة أولوياتنا واهتماماتنا، وتسهم في رفاهية المواطن وبناء مجتمع ينعم بالاستقرار الأسري».

من جانبه، قال الدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن المواطن يعتبر الأولوية الأولى لدى صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأن القيادة الرشيدة حريصة على الاستقرار الأسري والاجتماعي للأسر المواطنة.

وأكد الهاملي أن هيئة أبوظبي للإسكان تعمل بناء على التوجيهات السامية والمتابعة الكريمة من القيادة الرشيدة على توفير السبل كافة لتحقيق جودة حياة للمواطنين من خلال إنجاز المشاريع الإسكانية كافة، والمرافق الخدمية في الأحياء السكنية، بما يحقق الراحة والاستقرار للأسر، وتحقيق الترابط الاجتماعي، مضيفاً أن المشاريع الإسكانية والبنى التحتية تعتبر من أهم الركائز لتحقيق التنمية والازدهار للمجتمعات.

رافق سموه خلال الجولة، معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، والدكتور محمد راشد الهاملي، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري، مدير عام بلدية منطقة الظفرة، والمهندسة عفراء خلفان الهاجري، مدير إدارة المشاريع في هيئة أبوظبي للإسكان.