الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

متحف المستقبل يستضيف محاضرة عن مستقبل إعداد رواد الفضاء

هزاع المنصوري متحدثا خلال المحاضرة (تصوير: اشرف العمرة)
20 أكتوبر 2022 02:10

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
150 ألف درهم غرامة خبر كاذب
إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية

استضاف متحف المستقبل بدبي، أمس، محاضرة حول مستقبل إعداد رواد الفضاء بدولة الإمارات، وعن مستقبل السفر إلى الفضاء الخارجي، ألقاها رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري.
وشاركت في المحاضرة سوزان كيلرين، رائدة فضاء سابقة من وكالة ناسا، والتي تعد واحدة من ثلاث نساء وصلن إلى الفضاء. وروى هزاع المنصوري قصة صعوده إلى الفضاء، في فعالية ملهمة شارك فيها الأطفال، واستضافها معرض المحطة الفضائية المدارية «أمل» في متحف المستقبل، والتي تحاكي محطة فضائية في عام 2071 وتمكّن الزوار من التفاعل مع مهامها والانضمام إلى طاقمها والاندماج في أنشطة ومهام فضائية تلهم أجيال المستقبل في قطاع استكشاف الفضاء. وتضمنت الفعالية معرضاً مصغراً لمقتنيات من تجربته في الفضاء الخارجي. وتأتي مشاركة المنصوري بالتعاون مع «متحف المستقبل» و«مركز محمد بن راشد للفضاء»، ضمن سلسلة «حوارات المستقبل» التي ينظمها المتحف، في إطار حرص المتحف على تسليط الضوء على نماذج عربية وعالمية ملهمة، وتقديم أفكار رائدة لخبراء في القطاعات الأكاديمية والعلمية والثقافية، والاجتماعية، والتنموية، وغيرها. وتهدف الحوارات إلى استكشاف آفاق وفرص تخيّل وتصميم المستقبل والاستفادة من خبرات وأفكار وتجارب الروّاد الذين يساهمون في صناعته في مختلف المجالات.

دبي
الإمارات
متحف المستقبل
رواد الفضاء
الفضاء
هزاع المنصوري
آخر الأخبار
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
مشاركون في الفعالية
الاقتصادي
السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر
اليوم 21:01
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
الرياضي
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
اليوم 21:00
تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا
عربي ودولي
من سيتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتراس؟
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©