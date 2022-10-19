أبوظبي تستضيف «المؤتمر العالمي للتطوع» 24 أكتوبر الجاري

أبوظبي (وام)

تستضيف أبوظبي الدورة الـ 26 من «المؤتمر العالمي للتطوع» تحت شعار «التطوع بهدف المنفعة المشتركة: تحسين ظروف الحياة للأفراد والمجتمعات»، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري، في مركز أدنوك للأعمال. ويعقد المؤتمر بتنظيم من «مؤسسة الإمارات» و«الرابطة الدولية للجهود التطوعية IAVE»، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

ويُعد المؤتمر من أهم الفعاليات الدولية التي تتناول قضايا التطوع ودوره المستمر في عملية تنمية المجتمع والدول على حد سواء، ويحظى بحضور مئات المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني ورواد العمل التطوعي من أكثر من 100 دولة حول العالم، وذلك بهدف مشاركة خبراتهم وتطلعاتهم عن أهمية التطوع ودوره في تنمية المجتمعات والدول.

وتأتي استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تأكيداً على مكانتها كمركز ريادي في العمل التطوعي، واستمراراً لجهودها المبذولة في هذا القطاع، بما يسهم في تسليط الضوء على قيم وثقافة دولة الإمارات كنموذج عالمي رائد في تمكين أفراد المجتمع.

وقال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ «مؤسسة الإمارات»: «يسعدنا أن تستضيف الدولة والعاصمة أبوظبي هذا الحدث العالمي الرائد الذي يستقطب مئات المشاركين من أكثر من 100 دولة ليحظوا بفرصة التعرف على حضارة الدولة وإنجازاتها الباهرة في العمل التطوعي، وبما يرسخ مكانة الدولة كمركز لمبادرات التطوع الدولية».

من جانبها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي لـ«الرابطة الدولية للجهود التطوعية IAVE»: «سعداء بالتعاون مع (مؤسسة الإمارات) لتنظيم هذا المؤتمر الدولي الكبير، والذي يتماشى مع إيمان الرابطة بأن العمل التطوعي الجماعي هو تعبير عن المشاركة المدنية التي تحقق الفائدة المجتمعية للجميع، كما أنه ينسجم مع التوجه الدولي لدعم المتطوعين وعملهم الدؤوب في جميع أنحاء العالم».