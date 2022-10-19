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الإمارات

راشد بن حميد يثمن جهود «صندوق الوطن» لتمكين الأجيال

راشد بن حميد خلال اللقاء (وام)
20 أكتوبر 2022 02:10

عجمان (وام)

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ثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان جهود صندوق الوطن لتمكين الأجيال.
جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالدائرة، وفداً من صندوق الوطن ترأسه ياسر القرقاوي مدير عام الصندوق، بحضور أحمد الرئيسي المشرف العام على برنامج صندوق الوطن في إمارة عجمان.
وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في مستهل اللقاء، أن الصندوق يؤدي دوراً مهماً في رفعة المجتمع، وتمكن من أداء رسالته المقررة في خدمة المجتمع والإنسان، وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة.
وتابع: إن الإنجازات المتلاحقة التي حققها الصندوق لمس أثرها أهم فئات المجتمع، فالجهود بُذلت لإثراء معارف الجيل الناشئ من خلال منحهم فرص التعليم والتدريب الموجه، وصقل مهاراتهم العلمية والتقنية، وتطوير قدرات أبناء الوطن من خلال تنفيذ برامج نوعية في مختلف إمارات الدولة.
وأشاد بالخطط الطموحة التي تتبناها الكفاءات المؤهلة في الصندوق، والتي تسعى جاهدة لتقديم الأفضل ومواصلة العمل الدؤوب والمضي في درب الرفعة والازدهار.
واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال اللقاء، على استراتيجية الصندوق وخططه ومشاريعه الحالية والمستقبلية، حيث يهدف الصندوق لتمكين الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل، وتوفير البرامج والدورات التي تمكنهم من الإبداع والتقدم.

راشد بن حميد
الإمارات
راشد بن حميد النعيمي
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