عمر العلماء: نتبنى التكنولوجيا والذكاء لدعم الاقتصاد الرقمي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى توظيف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الرقمنة، في إيجاد أفضل الحلول للتحديات واستكشاف فرص جديدة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتسهم في بناء مستقبل أفضل.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، الذي عقد بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، والشيخ المهندس محمد بن حمد الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وحمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وحنان أهلي، رئيس المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وحمد عبيد المنصوري، المدير العام لهيئة دبي الرقمية.

كما شارك في الاجتماع ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، والدكتور محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية، وأحمد سعيد الصياح النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة، وخالد الشامسي، مدير عام دائرة الحكومة الذكية في أم القيوين، وعهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية.

وقال معالي عمر سلطان العلماء: «إن اجتماع مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية بحث أهمية تعزيز فرص التعاون والشراكات وتبني الحلول القائمة على التكنولوجيا والرقمنة لتطوير مبادرات استباقية جديدة، تسهم في تحقيق التفوق الرقمي والتقني لدولة الإمارات، وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية».

واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الـ 12 الفرعية المتمثلة في إنجاز العمل على 14 مبادرة رقمية ومستجدات المبادرات الأخرى التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الحكومة الاتحادية والمحلية، وزيادة التنافسية الخلاقة بين الجهات، واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة أساسية في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام تقنيات حديثة ومتطورة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والبلوك تشين، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.

ضمان المتابعة والشفافية

ناقشت لجنة سياسة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ريادة الدولة واستباقيتها في تطوير دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي منذ تبنيه في عام 2017 في إمارة دبي ليتوسع اليوم ليشمل الجهات الاتحادية في الدولة، والذي يهدف إلى تطوير مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي لدعم تبني الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات في الصناعات الرئيسية وفي نطاقات أوسع، وضمان المتابعة والمساءلة والشفافية والشرح في أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يعزز التطور المستدام، وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في الدولة.

سيناريوهات دقيقة

استعرضت لجنة مشاركة البيانات الخاصة بتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، سير العمل على مبادرتي جمع البيانات الخام من القطاع الحكومي والخاص لخدمة تدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير منصة مستودع البيانات الخاصة بتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر البيانات الأساسية لتطوير سيناريوهات دقيقة ورؤى عميقة ومستقبلية، ويعزز الاستفادة من التقنيات الرقمية.

منصات تعليمية رقمية

استعرضت لجنة المنظومة التعليمية المعززة بالذكاء الاصطناعي سير العمل على مبادرة اكتشاف الطلبة الواعدين في مجال الذكاء الاصطناعي لبناء قدراتهم الرقمية، والعمل على منصات تعليمية داعمة للتعليم الفردي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وصياغة مناهج تعليمية تعمل على بناء المعارف وتطوير المبادرات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف بناء القدرات الوطنية الواعدة في هذا المجال المستقبلي، وتعزيز المنظومة التعليمية الوطنية.