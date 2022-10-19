مشروع «سند البيت» لتطوير قدرات الأيتام في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

أطلقت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، مشروعها الاجتماعي «سند البيت» الذي يستهدف 1000 من أبناء المؤسسة من الذكور والإناث من عمر فوق 14 عاماً، من أجل تأهيلهم وتمكينهم لتسلم دورهم في الأسرة، ليحافظوا على تماسك وترابط الأسرة.

حضر إطلاق المشروع، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والدكتورة خولة الملا، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، ومنى بن هدة السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، وعبدالله بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، وعدد من المسؤولين في مختلف الجهات المعنية بالإمارة.

وتضمن حفل الإطلاق، عرضاً مرئياً عاماً ومهماً عن مشروع «سند البيت» ومنهجه وأهدافه، إضافة إلى جلسات حوارية بمشاركة أبناء المؤسسة، ممن استفادوا المشروع الذي يركز على بناء وتعزيز قدرات الابن اليتيم في القدرة على اتخاذ القرار، وحل المشكلات، واكتساب مهارات التواصل والحوار الإيجابي، والتفكير الإبداعي، علاوة على تعزيز الثقة بالنفس، والقيادة، إضافة إلى الإدارة المالية لمدخول الأسرة.

ويهدف مشروع «سند البيت» لإعداد الأبناء لتسلم دورهم في الأسرة كسند ومعين للأم، وتمكينهم من مفاهيم ومهارات قيادية تساعدهم على تقديم الدعم والمساندة لأمهاتهم وإخوتهم، فيما يصب في مصلحة الأسرة بأكملها، للوصول إلى تمكين أفراد الأسرة من القدرة على خلق منزل هادئ مستقر يكون بيئة خصبة للنجاح.

ويتمثل المشروع في سلسلة ورش عمل ودورات إثرائية تستهدف شريحة الأيتام والأوصياء، بحيث يضيف بعداً مستقبلياً لهم في ترسيخ مبادئ تربوية مهمة، ويكون لهم دور فاعل ومؤثر على أنفسهم وأسرتهم ومجتمعهم، وبالتالي يتم تأهيلهم ليكونوا سنداً للبيت وللأسرة وللمجتمع، كما يساهم بشكل فعال في صقل جوانب مهمة في شخصياتهم ومنحهم آليات تطبيق مهارات تبني اليتيم وتمنحه القدرة على القيام بأدوار قيادية وتنفيذية مهمة. وقالت منى بن هدة السويدي، مدير عام المؤسسة: «من منطلق اهتمامنا بتمكين اليتيم وإيماننا بإمكانياته وقدراته، قمنا باستحداث برنامج يؤهله، لأن يكون شاباً مسؤولاً في بيته من خلال ورش عمل مكثفة، تزودهم بمفاتيح صناعة الشخصية الاجتماعية المتميزة التي تتحلى بمزايا الإبداع والابتكار والقدرة على التطور، ومن ثم التأثير في الآخرين، وسحبهم إلى منطقة الإنتاج والتميز من أجل الارتقاء بنفسه وأسرته والمجتمع». وأكدت: «نؤمن بطاقات شبابنا وقدراتهم، ونعمل على تنميتها لبناء مستقبل أفضل لهم ومساعدتهم في مواجهة التحديات التي تعترضهم، ونحرص على دعمهم وتحفيزهم والاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم، فهم طاقة متجددة وفاعلة تنعكس على البيئة المحيطة بهم».

وقال الدكتور نادر الحمد، الرئيس التنفيذي لممثلية الشرق الأوسط لكلية كنجستون البريطانية، إن مشروع «سند البيت» هو ترجمة حرفية لمنهجية بناء القادة، يستهدف بشكل رئيسي بناء مهارات الأيتام، ولكن ما يميزه عن مختلف المشاريع التدريبية، كونه ينقسم إلى أربعة برامج تشمل تدريب الإداريين والأخصائيين والأيتام والأوصياء، والذي تم اعتماده من قبل كلية كنجستون البريطانية، ومؤخراً تم اعتماد برامج مشروع «سند البيت» من قبل هيئة المعرفة في حكومة دبي، لافتاً إلى أن المشروع يفتح المجال لأفراد الأسرة للمشاركة الإيجابية في البرنامج للوصول إلى التمكين الذاتي للأسرة.