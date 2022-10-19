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«الهلال الأحمر» يستعد لتنفيذ «بر الأمان 2»

خلال الاجتماع (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 02:10

رأس الخيمة (الاتحاد)

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عقدت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اجتماعها التنسيقي والتحضيري مع المؤسسات الحكومية في إمارة رأس الخيمة، حيث يتم التحضير لتنفيذ المخيم التدريبي الخامس وتمرين «بر الأمان 2» لفريق الاستجابة للطوارئ والأزمات التابع لـ«الهيئة».
ويأتي هذا التمرين في إطار استراتيجية «الهيئة» في رفع الجاهزية والتأهب لأي ظرف طارئ، بناءً على توجيهات الإدارة العليا في «الهيئة». كما يعزز من زيادة التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال إيواء المتضررين في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
الجدير بالذكر، أن المخيم التدريبي سينطلق 21 نوفمبر المقبل، وسيستمر حتى 24 من الشهر نفسه الذي سيكون اليوم الختامي، بحيث يتم تنفيذ التمرين الوهمي الميداني «بر الأمان 2»، بحسب السيناريو المعتمد من الجهات المعنية. وسيشارك في هذا التمرين 200 فرد من فريق الاستجابة للطوارئ والأزمات. كما سيشارك عدد 15 مؤسسة معنية. وسيكون للمخيم برنامج تدريبي منوع يكتسب فيه الفريق العديد من الخبرات والمعارف. 
كما ستتم دعوة المدارس والجامعات لزيارة المخيم، والاطلاع على المعرض الإعلامي الخاص بـ«الهيئة» والذي يترجم دور وإنجازات الدولة داخلياً وخارجياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي. كما سيستفيد طلبة الجامعات والمدارس من بعض الدورات التدريبية.

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الهلال الأحمر الإماراتي
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