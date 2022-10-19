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«الطاقة والبنية التحتية» تطلق خدمة استباقية بالتعاون مع جهات حكومية في رأس الخيمة

«الطاقة والبنية التحتية» تطلق خدمة استباقية بالتعاون مع جهات حكومية في رأس الخيمة
20 أكتوبر 2022 02:10

أبوظبي (وام)

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الجهات المحلية في حكومة رأس الخيمة ممثلة في بلدية رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومحكمة رأس الخيمة، خدمة استباقية وشاملة، استكمالاً لمبادرة «مبروك ما دبرت»، تتيح إرسال رسالة نصية بصورة عقد الزواج مع رابط طريقة التقديم للمساعدة الإسكانية لإبلاغ المواطن بأحقية طلب المساعدة السكنية حال توافرت جميع الشروط، وكذلك توافر روابط الجهات المحلية في الإمارة لاستكمال إجراءات المساعدة السكنية، ما يقلص الوقت والجهد للمتقدم، الأمر الذي يدعم سرعة تحقيق الاستقرار الأسري، وبناء وتكوين أسر سعيدة ومستقرة ومتماسكة. وأكدت المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن الخدمة الاستباقية التي تم الإعلان عنها، تساهم في تقليص مدة الحصول عليها من 3 أيام إلى 10 دقائق دون الحاجة إلى زيارة أي من الجهات الحكومية، وهي تأتي في إطار مبادرات الوزارة لتوفير أفضل مستويات الخدمة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة وتوقعات المتعاملين، وتتواءم مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية.

الإمارات
وزارة الطاقة والبنية التحتية
حكومة رأس الخيمة
رأس الخيمة
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