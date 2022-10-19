سفيرة الإمارات تقدم أوراق اعتمادها إلى أمير موناكو

موناكو (وام)

قدّمت هند مانع العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية الفرنسية، أوراق اعتمادها إلى صاحب السمو الأمير ألبير ألكسندر غريمالدي، أمير إمارة موناكو، سفيرة غير مقيمة للدولة لدى موناكو. ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى صاحب السمو الأمير ألبير الثاني، وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل الأمير ألبير الثاني، السفيرة تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.