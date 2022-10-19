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الإمارات

انطلاق المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين العرب

محمد الحمادي وحسين المناعي خلال المشاركة بالمؤتمر (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت جمعية الصحفيين الإماراتية في المؤتمر العام الرابع عشر لاتحاد الصحفيين العرب في القاهرة الذي ينعقد كل 4 سنوات بحضور وفد يضم 4 أعضاء من كل دولة عربية، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة الـ 15. ناقش المؤتمر العام خطة عمل الاتحاد في السنوات القادمة، وفتح باب الترشح للأمانة العامة واختيار أمانة عامة جديدة، كما ناقش المؤتمر كيفية مواجهة الآثار شديدة السلبية على الصحافة العربية والعالمية التي سببتها أزمة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، وقيام الاتحاد بدوره الفاعل دفاعاً عن حرية وقضايا الصحفيين والصحافة والقضايا العربية في مواجهة الأكاذيب والشائعات التي تحيط بوطننا العربي.

اتحاد الصحفيين العرب
جمعية الصحفيين الإماراتية
جمعية الصحفيين
جمعية الصحفيين الإماراتيين
محمد الحمادي
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