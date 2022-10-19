الإمارات ضمن 4 دول عالمياً يمتلك جميع سكانها تكلفة الغذاء الصحي

أبوظبي (وام)

حجزت الإمارات موقعها ضمن قائمة ضمت 4 دول فقط على مستوى العالم يمتلك جميع سكانها، دون استثناء، قدرة تحمل تكلفة النمط الغذائي الصحي، وذلك وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، وأشارت المنظمة، في تقرير صدر مؤخراً تحت عنوان «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2022»، إلى أن التكلفة التقديرية لنمط الغذاء الصحي في دولة الإمارات تراوحت بين عامي 2017 و2020 بين 2.7 و3.1 دولار يومياً، فيما ضمت القائمة إلى جانبها كلاً من: سويسرا، وآيسلندا، وأذربيجان.

وأكد التقرير أن الأنماط الغذائية الصحية تستند إلى مجموعة كبيرة من الأغدية غير المصنعة أو المصنعة بالحد الأدنى والمتوازنة بين المجموعات الغذائية، كما تشمل الحبوب الكاملة، والبقول، وأصناف الجوز، وكمية وفيرة ومتنوعة من الفاكهة والخضار، ويمكن أن تشمل مقادير معتدلة من البيض، ومنتجات الألبان، ولحوم الدواجن والأسماك، ومقادير صغيرة من اللحوم الحمراء. وتشمل الأنماط الغذائية الصحية أيضاً مياه الشرب المأمونة والنظيفة التي تحد من مخاطر الأمراض غير المعدية المرتبطة بالنمط الغذائي، وتكفل الصحة والرفاه لعامة السكان، كما تشمل أقل من 30 في المئة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من الدهون، مع تحول في استهلاك الدهون بعيداً عن الدهون المشبعة إلى الدهون غير المشبعة، وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية، وأقل من 10 في المئة من إجمالي المتناول من الطاقة المستمدة من السكريات الحرة (يفضل أقل من 5 في المئة)، واستهلاك ما لا يقل عن 400 غرام من الفاكهة والخضار يومياً، وما لا يزيد على 5 غرامات من الملح المعالج باليود في اليوم.

وأشار التقرير إلى مجموعة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على قدرة الأشخاص في الحصول على نمط الغذاء الصحي، ومنها مراقبة أسعار السوق وإقرار سياسات الحد الأعلى لأسعار بعض المواد الأساسية ونسب زيادتها، وإعانات ودعم المنتجين «المزارعين»، والبحث والتطوير الزراعيان وخدمات نقل المعرفة، مثل التدريب والمساعدة التقنية والإرشاد، والفحص والمراقبة فيما يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وصيانتها، مثل الطرق ومرافق الري والتخزين، والاحتفاظ بالمخزونات والاحتياطيات الاستراتيجية التي يتم إنشاؤها لأغراض الأمن الغذائي، إضافة إلى خدمات التسويق الغذائي والزراعي التي تحفز المنتجين والمزارعين.



الاكتفاء الذاتي في الدولة

أطلقت الإمارات في يونيو 2020 النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادفة إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5 بالمئة، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10 بالمئة سنوياً، وزيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5 بالمئة سنوياً، وترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15بالمئة سنوياً. وتركز الإمارات على زيادة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات الغذائية من خلال تشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على زيادة الإنتاج، وتكثيف خدمات الإرشاد والمكافحة والدعم الفني، بالإضافة إلى تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية إلى منافذ البيع في الدولة. وتواصل الإمارات تسخير التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي بهدف تعزيز الإنتاجية واستدامتها، كما تدعم بشكل كبير عملية التوسع في تمويلات القطاع المصرفي لمشاريع قطاع صناعة السلع الغذائية.