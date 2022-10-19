«محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» تبدأ استقبال طلبات التسجيل للعام «2023- 2024»

دبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشاركتها، خلال الشهر الجاري، في ثلاثة من معارض التعليم العالي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي معرض نجاح 2022 في أبوظبي ودبي، ومعرض التعليم الدولي في الشارقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجامعة للتواصل مع الطلاب الراغبين في دراسة الطب والعلوم الصحية، بما يمكّنهم من استكشاف الآفاق الواسعة التي توفرها الوظائف في قطاع الرعاية الصحية. وتستعرض الجامعة، خلال مشاركتها العديد من فرص التعليم العالي المتوافرة في كلياتها الثلاث، وهي كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية الطب، وكلية التمريض والقبالة.

وانطلقت فعاليات معرض نجاح بين 16 و18 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وبين 23 و25 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي. وتوفر مشاركة الجامعة في معرض نجاح الفرصة للطلاب الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية للتواصل مع ممثلي الجامعة حول الشؤون الأكاديمية والحياة الجامعية والأبحاث والمنح الدراسية وبرنامج التدريب الصيفي الفريد من نوعه الذي تقدمه الجامعة.

وقال أحمد العوضي، مدير أول إدارة القبول والتسجيل في الجامعة: «يُعد معرض نجاح ومعرض التعليم الدولي من أبرز المنصات التي تُتيح لنا فرصة لقاء الطلبة من جميع أنحاء الدولة وتعريفهم بالإمكانات غير المحدودة للوظائف في قطاع الرعاية الصحية. وتُمثل جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية أهم الوجهات التعليمية للطلبة، بفضل استثمارها في التميز الأكاديمي ونجاح طلبتها. وندعو جميع المهتمين بالعمل في قطاع الرعاية الصحية إلى زيارة جناح الجامعة في هذه المعارض».