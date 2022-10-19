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1200 طبيب ومختص يستفيدون من نتائج الأبحاث في علم السموم

جانب من المؤتمر (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك نحو 1200 طبيب ومختص من دولة الإمارات العربية المتحدة في جلسات المؤتمر العالمي الحادي والعشرين للجمعية الدولية لعلم السموم، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، واطلعوا على نتائج الدراسات والأبحاث في علم السموم، والتي قدمها خبراء ومختصون وأساتذة جامعات من مختلف دول العالم.
واطلع أطباء ومختصون من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومن شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وغيرها من مؤسسات القطاع الصحي في دولة الإمارات على أحدث الطرق والتقنيات المستخدمة في علاج لدغات الثعابين والزواحف، بالإضافة للتعرف على أحدث طرق تحضير الأمصال المضادة للسموم، حيث قدمت خلال جلسات المؤتمر عشرات المحاضرات حول الاستخدامات الطبية للسموم وطرق العلاج فيها.
واعتمدت المشاركة في المؤتمر بـ 10 ساعات تعليم مستمر من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، في حين أتاحت شركة أمصال أول شركة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الفرصة للقطاع الطبي في دولة الإمارات للمشاركة والاستفادة من نتائج الأبحاث والدراسات التي عرضت خلال المؤتمر مجاناً.
وشهد اليوم الرابع للمؤتمر محاضرة عامة للدكتور جان تيتغات أستاذ في جامعة لوفان البلجيكية، تركزت حول سموم العقارب، وتم كذلك عقد عدة جلسات تابع خلالها المشاركون عرض نتائج أبحاثهم ودراساتهم حول علم السموم السريري، حث ترأس الجلسة الأولى الدكتور تيموثي جنكينز الأستاذ في الجامعة التقنية في الدنمارك، والدكتور ريتشارد دارت الباحث في شركة روكي ماونتن للسموم وسلامة الأدوية في كولورادو بالولايات المتحدة الأميركية، وتحدث خلالها الدكتور ديفيد ويليامز، والدكتورة آنا بنتور من منظمة الصحة العالمية حول استراتيجية المنظمة للتعامل مع التسمم الناجم عن لدغات الأفاعي، واستراتيجيات الوقاية من لدغات الأفاعي ومكافحتها، وأعربا عن شكرهما لدولة الإمارات، لإتاحة الفرصة للعديد من الدول الإفريقية للمشاركة في المؤتمر والتسهيلات التي قدمتها شركة أمصال لهذه الدول. 

المؤتمر  
يتم تنظيم المؤتمر تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وبدعم وتعاون من وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة أبوظبي، وهيئة السياحة والثقافة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ويشارك فيه نحو 300 مهتم حضورياً و2000 افتراضياً، ويتحدث خلاله قرابة 137 عالماً ومختصاً وخبيراً في علم السموم من 37 دولة من مختلف دول العالم من الباحثين وأساتذة الجامعات العالمية، والمديرين التنفيذيين، والمهتمين بعلم السموم.

أبوظبي
الإمارات
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
شركة أبوظبي للخدمات الصحية
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