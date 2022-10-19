«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: أول مركز بالشرق الأوسط لاكتشاف سرطان الثدي بالذكاء الاصطناعي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أنها تقدم خدمات الفحص الإشعاعي لسرطان الثدي، في ثلاثة مستشفيات وخمسة مراكز الرعاية صحية الأولية، موزعة من دبي وحتى الفجيرة، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تجهيز مركز الحميدية بعجمان لتقديم هذه الخدمة أيضاً.

وأشارت المؤسسة، رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أنها تضم أول مركز في منطقة الشرق الأوسط يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام الذي يساهم في اكتشاف سرطان الثدي.

وتفصيلاً، قالت الدكتورة منى عبيد العيان، مدير مستشفى صقر التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، استشاري أمراض السرطان: إن «المؤسسة توسعت في خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وذلك من خلال توسيع خدمات برنامج» «اطمئنان».

وأشارت إلى تبني المؤسسة سياسة الاعتماد على تقييم المخاطر قبل الوصول إلى المركز ودعوة الفئات المستهدفة للحصول على الخدمة، مؤكدة أن تقديم الاستشارات اللازمة يكون مستنداً في ممارساته على المعايير والتوصيات العالمية ومزوداً بأحدث الأجهزة التشخيصية لسرطان الثدي.

وأفادت أن المؤسسة تضم أول مركز على الشرق الأوسط يتم فيه استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام الذي يساهم في اكتشاف سرطان الثدي، وهو المركز التخصصي للعناية بأمراض وأورام الثدي بمستشفى صقر برأس الخيمة، ويتم فيه تقديم جميع الخدمات التشخيصية خلال نفس الزيارة لأخذ المعاينة الطبية لأكثر من 90% من مرتادي عيادات سرطان الثدي.

وذكرت أن مستشفى صقر يعد أول مستشفى على مستوى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، يتم فيه عمليات الترميم المباشرة بعد عملية الاستئصال الكامل للثدي.

وأشارت إلى أن المركز يقدم أيضا الاستشارات الطبية لحالات السرطان المشخصة من خارج مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أو خارج الدولة مما يعزز من مكانة الدولة في السياحة العلاجية.

ولفتت إلى القيام ببعض الحملات التوعوية والكشف المجاني عن سرطان الثدي إضافة إلى إدراجه إلى برنامج «اطمئنان» الذي يعنى بعمل الفحوصات الدورية لأفراد المجتمع ومرتادي المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.

وعن الخدمات التشخيصية التي تقدمها مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالمؤسسة، أجابت: تقدم الفحوصات التشخيصية والتي تشمل فحص الماموغرام والموجات الفوق صوتية والرنين المغناطيسي والعينات عن طريق الأشعة الخاصة بالثدي تحت إشراف أطباء مختصين في التصوير الإشعاعي للثدي.

وقالت: تقدم المستشفيات العمليات الجراحية للأورام الحميدة والخبيثة للثدي وعمليات الترميم المباشرة لإعادة بناء الثدي بعد الاستئصال الكامل للثدي سواء باستخدام الغرسات(السيليكون) أو باستخدام أنسجة الجسم(العضلات) مما يؤثر إيجابياً في نفسية مرضى سرطان الثدي. وحول عدد وحدات الفحص الإشعاعي التابعة للمؤسسة، أفادت أن المؤسسة تقدم خدمات الفحص الإشعاعي من خلال ثلاثة مستشفيات وخمسة مراكز الرعاية صحية الأولية، وهي: مركز محيصنة بدبي ومركز تعزيز صحة الأسرة بالشارقة ومركز تعزيز صحة الأسرة برأس الخيمة ومركزي الفصيل وضدنا بالفجيرة، كما نعمل حالياً على تجهيز مركز الحميدية بعجمان لتقديم الخدمة.

وأكدت أن المؤسسة تقدم الكثير من الأنشطة الخاصة بالتوعية والكشف المبكر لسرطان الثدي حيث إنه يتم تقديم الكثير من المحاضرات التوعوية والحملات التثقيفية داخل المنشئات الصحية وفي المجتمع خاصة في الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والمحلية وبعض المؤسسات الخاصة.

وقالت: تعتمد المؤسسة على طرق مختلفة للوصول إلى فئات المجتمع لزيادة الوعي، حيث يتم نشر التوعية والرسائل التثقيفية في وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى المشاركة في الندوات والجلسات الحوارية.

وأضافت: كما تقوم المؤسسة بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان خلال مسيرة القافلة الوردية، حيث يتم تعزيز القافلة بالطاقم الطبي للقيام بالفحص المبكر بالإضافة إلى دعوة المجتمع وتسهيل الحصول على الخدمة».

وأشارت إلى اعتماد المؤسسة على أحدث التقنيات العالمية في مجال مكافحة مرض سرطان الثدي، وأبرزها استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة الماموغرام، وأحدث التقنيات والأجهزة المطورة التشخيصية.