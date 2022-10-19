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الإمارات

«الصحة» تطلع وفداً من الإقامة وشؤون الأجانب بالفجيرة على خبراتها

جانب من الزيارة (من المصدر)
20 أكتوبر 2022 02:10

دبي (الاتحاد)

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استقبلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفداً من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ممثلاً بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة، بهدف عرض أفضل الممارسات في مجال إسعاد المتعاملين من خلال مختبر تجربة المستخدم «UX Lab»، الذي يعد أحد أدوات الابتكار التي توظفها الوزارة في إطار التحول الرقمي لتحقيق استراتيجية الإمارات في تطوير الخدمات 2021 – 2025
وتعتبر الوزارة رائدة اتحادياً في تشغيل مختبر تجربة المتعاملين داخلياً في إطار التزامها بتطبيق بنود وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، بخصوص الأولوية للخدمات الرقمية، وإشراك المتعامل في تصميم الخدمات وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأكد أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والشراكات مع مختلف المؤسسات في الدولة حول تطوير الخدمات وإسعاد المتعاملين.

وزارة الصحة
الإمارات
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
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