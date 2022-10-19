الخميس 20 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تؤكد التزامها بالمساهمة في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة

الإمارات تؤكد التزامها بالمساهمة في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة
20 أكتوبر 2022 02:10

المغرب (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
150 ألف درهم غرامة خبر كاذب
إطلاق أول منصة لوظائف المهن الرياضية

أكدت الإمارات التزامها بالمساهمة في مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة على الصعيد الدولي، من خلال التوقيع والتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية وبروتوكولاتها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، أمام ورشة العمل التي عقدت بمدينة طنجة المغربية، أمس، حول مكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، والتي تنظمها جامعة الدول العربية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج مسح الأسلحة الصغيرة ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) ومنظمة الجمارك العالمية. واستعرض النيادي، في كلمته، ما قامت به دولة الإمارات من جهود في بناء قدرات جهات إنفاذ القانون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة لأي دولة يصدر بحقها قرار منع تزويدها بالسلاح، وكذلك منع تحويل مسار الأسلحة التي تصل لإقليم الدولة إلى غير وجهتها النهائية، وكذلك الالتزام بوسم الأسلحة وترميزها وفقاً للإجراءات الدولية الخاصة بوسم الأسلحة لتسهيل عملية تعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها. وقال محمد سهيل النيادي: «إنه تعزيزاً لمقتضيات التعاون الدولي، فقد حددت الدولة نقاط اتصال وطنية للتنسيق بشأن المتطلبات الدولية، وذلك التزاماً منها بالشرعية الدولية الرامية لمكافحة الاتجار والانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة، ودعماً منها لكل ما من شأنه تحقيق السلم والأمن الدوليين».

الإمارات
مكافحة الجريمة
محمد النيادي
المغرب
آخر الأخبار
10 داونينغ ستريت مقر رئاسة وزراء بريطانيا في العاصمة لندن
عربي ودولي
رؤساء وزراء بريطانيا الأقصر مدة في المنصب
اليوم 21:17
جناح «بروج» في المعرض
الاقتصادي
«بروج» تطرح حلولاً من البولي أوليفينات خلال معرض بألمانيا
اليوم 21:04
مشاركون في الفعالية
الاقتصادي
السعودية تروج لمقوماتها السياحية خلال فعالية في مصر
اليوم 21:01
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
الرياضي
«توب مدينا» تخطف كأس الوثبة في جاكرسرو
اليوم 21:00
تراس تعلن استقالتها من رئاسة وزراء بريطانيا
عربي ودولي
من سيتولى رئاسة وزراء بريطانيا خلفاً لتراس؟
اليوم 20:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©